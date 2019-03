Cinq projets soumis au vote populaire des Lachinois dans le cadre du Programme de soutien aux initiatives citoyennes





MONTRÉAL, le 29 mars 2019 /CNW Telbec/ - Du 29 mars au 12 avril, l'arrondissement de Lachine invite ses citoyens à voter pour leur projet favori dans le cadre du Programme de soutien aux initiatives citoyennes. En mars dernier, un appel de projets avait été lancé auprès des organismes et de la population. Cinq projets se sont qualifiés et sont présentés aux citoyens sur un site de sondage en ligne.

« Cinq projets portés par la communauté dans différents secteurs de l'arrondissement ont été retenus et il est maintenant temps de voter pour ceux qui vous interpellent. Pour les deux prochaines semaines, l'avenir de ces projets est entre vos mains », souligne Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

Après compilation des résultats et en respect du budget total de 25 000$, un ou deux projets seront entérinés lors du conseil d'arrondissement de mai prochain. En 2018, le projet Circuits d'entraînement écoresponsables du Groupe de recherche appliquée en macro-écologie (GRAME) avait obtenu le vote populaire des Lachinois.

Pour une deuxième année consécutive, le Programme de soutien aux initiatives citoyennes veut promouvoir la participation citoyenne, l'innovation, l'inclusion sociale et les saines habitudes de vie par des projets rassembleurs concernant la vie culturelle, communautaire ou sportive. Les organismes à but non lucratif, en règle avec les différents paliers de gouvernement, peuvent soumettre une demande. Les citoyens intéressés peuvent également créer un pont avec un organisme lachinois.





SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

