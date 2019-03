Des sentiers de meilleure qualité pour une expérience motoneige rehaussée dans les MRC de La Matanie et de La Matapédia





Le gouvernement du Canada accorde des contributions financières totalisant plus de 330 000 dollars aux clubs Les Amoureux de la motoneige et Motoneige Vallée Matapédia

MATANE, QC, le 29 mars 2019 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le Club Les Amoureux de la motoneige inc. est responsable de l'entretien de 340 km de sentiers, tandis que le Club de Motoneige Vallée Matapédia Itée veille à l'entretien de 305 km de sentiers. Pour rehausser la qualité des sentiers et continuer à assurer la sécurité des motoneigistes qui les fréquentent, ces deux clubs ont bénéficié de contributions non remboursables de DEC : 168 000 $, pour Les Amoureux de la motoneige, et 170 000 $ pour Motoneige Vallée Matapédia.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. L'aide du gouvernement du Canada permettra à chacun des deux clubs d'acquérir une nouvelle surfaceuse et de l'équipement connexe. En plus de réduire le temps requis pour l'entretien et d'améliorer la sécurité dans les sentiers, cette aide contribuera à la vitalité du tourisme hivernal dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Les fonds ont été consentis en vertu de l'Initiative de tourisme hivernal de DEC. Cette initiative soutient l'acquisition d'équipements pour l'entretien des sentiers de motoneige ou de ski de fond. Dotée d'une enveloppe de 10 M$ et en vigueur jusqu'au 31 mars 2020, elle vise à accroître les retombées issues du tourisme hors Québec dans les régions.

Le gouvernement du Canada n'hésite pas à appuyer des projets de nature récréative, culturelle ou sportive qui ont un impact positif sur le tourisme et l'économie d'ici, qui mettent encore davantage en valeur les attraits incomparables qui nous entourent et qui trouvent écho bien au-delà du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

« Je me réjouis du soutien de DEC pour l'acquisition de nouveaux équipements qui feront certainement le bonheur des motoneigistes et des entreprises touristiques locales, l'achalandage des sentiers de motoneige étant étroitement lié à leur qualité. Il va sans dire que des infrastructures touristiques comme les sentiers de motoneige contribuent à augmenter l'attractivité et à stimuler l'activité économique régionale. »

Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Le tourisme représente un secteur d'activité très important pour les régions du Québec, et le gouvernement du Canada met tout en oeuvre pour le rendre profitable à tous. Nul doute que l'Initiative de tourisme hivernal permettra de créer des emplois et de la richesse pour les régions, tout en contribuant au rayonnement de l'ensemble des communautés du Québec. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Le tourisme est un moteur économique dans toutes nos communautés. Le tourisme hivernal dynamise la région pendant les mois les plus froids, et assure un afflux de visiteurs tout au long de l'année, ce qui contribue à la vitalité de l'économie locale. Notre gouvernement est fier de promouvoir des initiatives qui ont un effet sur le développement économique des collectivités et soutiennent de bons emplois pour la classe moyenne. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« La motoneige génère des retombées économiques de plus de 3 milliards de dollars par année au Québec. Cette importante industrie, menée à bout de bras par des milliers de bénévoles, est reconnaissante de l'appui financier de DEC qui, grâce à l'Initiative de tourisme hivernal, permettra d'aider à rajeunir la flotte d'équipements d'entretien du plus important réseau de sentiers de motoneige au monde. »

Mario Gagnon, président de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec

Faits en bref

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Pilotée par Développement économique Canada pour les régions du Québec, la Stratégie fédérale d'innovation et de croissance pour les régions du Québec priorise les actions du gouvernement du Canada pour favoriser l'adoption et le développement de pratiques innovatrices et assurer la croissance pour tous et pour toutes les régions du Québec. Ainsi, la Stratégie favorise la création d'emplois stables et bien rémunérés.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

