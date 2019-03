Budget 2019-2020 - Des mesures favorables pour consolider l'économie de la métropole





MONTRÉAL, le 29 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Finances, M. Éric Girard, a déposé le 21 mars dernier un budget équilibré qui répond prioritairement aux besoins des Québécoises et des Québécois en matière d'éducation, de santé et d'économie.

De nombreux investissements structurants que comporte ce budget visent à répondre aux défis que posent notamment la mobilité et la revitalisation urbaine dans la métropole. La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, salue ces investissements qui contribueront à consolider la position de Montréal comme métropole innovante, verte, inclusive et riche en culture.

Citation

« Les mesures annoncées récemment dans le budget démontrent clairement que notre gouvernement est à l'écoute des besoins et des préoccupations de la population. C'est d'autant plus vrai pour Montréal, où nous agissons concrètement pour créer des milieux de vie modernes, attrayants et stimulants. La croissance et la compétitivité de la métropole ainsi que le bien-être des citoyens sont au coeur de mes priorités. J'entends donc poursuivre la belle collaboration avec nos précieux partenaires pour propulser Montréal vers une nouvelle ère. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

En plus de confirmer certains engagements, le gouvernement du Québec a annoncé des mesures additionnelles qui touchent le développement de la métropole de façon directe ou indirecte :

156 M$ à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour la mise en place d'un réseau transitoire d'atténuation pendant les travaux de réalisation du Réseau express métropolitain (REM);

la bonification de 16 M$ du budget accordé pour le transport actif en milieu urbain;

10 M$ pour le programme d'appui au développement de nouvelles mobilités et pour élargir l'offre de services de transports interconnectés (autopartage, auto en libre-service, vélo partage et taxibus);

un appui additionnel de 250 M$ pour accompagner l'industrie du taxi dans sa modernisation;

10,3 M$ pour le développement d'un réseau métropolitain de voies réservées sur les principaux axes autoroutiers;

le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal;

36,7 M$ pour la mise à l'étude de l'implantation d'un mode de transport collectif structurant dans l'est de Montréal;

100 M$ pour décontaminer les terrains qui présentent un potentiel de développement économique dans l'est de Montréal;

10 M$ notamment pour étendre le projet de lutte contre les îlots de chaleur sur l'île de Montréal;

une contribution de 276 M$ pour les projets de construction d'usines de biométhanisation et de compostage;

20 M$ pour moderniser les centres de tri des matières recyclables;

un transfert de 70 M$ à la Ville de Montréal pour soutenir son développement économique dans le cadre de l'entente Réflexe Montréal;

730 M$ sur cinq ans pour favoriser une meilleure intégration des personnes immigrantes au sein des communautés et au marché du travail et ainsi contribuer à leur rétention;

10 M$ sur cinq ans pour appuyer les initiatives permettant un apprentissage adapté du français, en particulier dans les milieux de travail de la métropole;

25 M$ sur cinq ans pour financer un programme de mise à niveau des ateliers d'artistes de la Ville de Montréal;

100 M$ pour soutenir des initiatives en matière de recherche en intelligence artificielle, dont un appui à Ivado Labs, à l'Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal (MILA), à Prompt-Québec et à SCALE.AI, la supergrappe en intelligence artificielle;

7,5 M$ pour l'organisme Génome Québec établi à Montréal;

une somme additionnelle de 260 M$ dans le programme AccèsLogis, dont 72,8 M$ réservés à la Ville de Montréal;

30 M$ pour bonifier le Programme d'aide aux organismes communautaires;

6 G$ pour rénover, agrandir et construire de nouvelles écoles au Québec, incluant entre autres la rénovation de l'école FACE à Montréal;

la mise à l'étude de l'acquisition et de l'agrandissement du pavillon J.-Armand-Bombardier et de la rénovation des espaces libérés du pavillon principal de Polytechnique Montréal;

la mise à l'étude de la modernisation du bloc opératoire, de la chirurgie d'un jour, de l'unité de cardiologie et de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal;

la mise à l'étude de la modernisation de l'hôpital général de Montréal;

la mise à l'étude de l'agrandissement du Palais des congrès de Montréal.

Lien connexe

Le Budget des dépenses 2019-2020 en bref

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/19-20/fr/0-Budget_bref.pdf

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Communiqué envoyé le 29 mars 2019 à 11:00 et diffusé par :