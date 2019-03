Cité Elles MTL 2019 - 4e édition de la simulation du conseil municipal qui réunit des Montréalaises de toutes les origines





MONTRÉAL, le 29 mars 2019 /CNW Telbec/ - La conseillère associée à la condition féminine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Suzie Miron, et la présidente du conseil de ville, Cathy Wong, ont donné ce matin, dans le cadre d'un petit déjeuner à l'hôtel de ville, le coup d'envoi de l'exercice de formation et de simulation Cité Elles MTL 2019, qui prendra fin samedi en fin de journée.

Organisée par la Ville de Montréal et le Conseil des Montréalaises, Cité Elles MTL réunit pour cette quatrième année une soixantaine de participantes qui souhaitent approfondir leur intérêt pour la politique municipale grâce à des exercices pratiques et à la simulation d'un caucus et d'un conseil municipal. Des personnes élues de diverses allégeances politiques agiront à titre de mentors tout au long de l'exercice.

Qui sont-elles ?

Les participantes sont surtout âgées de 25 à 44 ans et détiennent pour la plupart une formation universitaire. De plus, près de la moitié sont issues des minorités visibles et ethniques et habitent dans divers arrondissements, dont les plus populaires sont Le Plateau-Mont-Royal, Verdun, Mercier- Hochelaga-Maisonneuve et Ville-Marie.

« Je remercie toutes ces citoyennes de participer à cette incursion démocratique qui donne un bon aperçu de nos responsabilités et des enjeux rencontrés dans la vie municipale. Nous avons besoin de femmes engagées et représentatives de la population montréalaise pour bâtir le Montréal de demain. Je souhaite donc de tout coeur que l'exercice d'aujourd'hui vienne confirmer leur intérêt de prendre part activement à la démocratie montréalaise et de contribuer ainsi au bien commun », a déclaré la conseillère associée à la condition féminine au comité exécutif, Suzie Miron.

Rappelons que la Ville de Montréal est la municipalité québécoise qui compte le plus de femmes élues au Québec. Ces dernières y sont aujourd'hui majoritaires avec 53 femmes pour 51 hommes, dont huit mairesses d'arrondissement.

« Nous avons cette année une belle représentativité de la population parmi les participantes, autant du point de vue des minorités visibles et ethniques, que de l'âge, des arrondissements ou du niveau d'études. J'en suis très fière, parce que toutes ces femmes incarnent le visage de Montréal dans sa diversité! », a dit Cathy Wong, présidente du conseil municipal.

« Les membres du Conseil des Montréalaises se réjouissent du succès de Cité Elles MTL. Cette initiative est importante car elle permet d'encourager la participation citoyenne des femmes issues de tous les horizons et leur accès à la politique », a conclu Dorothy Alexandre, présidente du Conseil des Montréalaises.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

