Pernod Ricard présentera son nouveau plan de développement durable et de responsabilité sociétale 2030 le mercredi 3 avril à 11h00 depuis Cognac





Save the date - Paris, 29 mars 2019

Pernod Ricard (Paris:RI) lancera sa feuille de route RSE 2030, partie intégrante de son nouveau plan stratégique Transform & Accelerate, depuis la distillerie historique de la marque Martell à Cognac, le mercredi 3 avril à 11 heures.

A cette occasion une émission spéciale, présentée par Louise Ekland, sera diffusée en direct.

Vous pourrez la suivre via ce lien.

Faisant suite à la réalisation de ses objectifs environnementaux 2010-2020, la nouvelle feuille de route de Pernod Ricard définit des objectifs à 2030, couvrant chaque aspect de ses activités et contribuant aux 17 Objectifs du Développement Durable (ODDs) fixés par les Nations Unies.

Nous invitons chacun à se connecter pour découvrir en direct les engagements que le Groupe annoncera à cette occasion en présence d'Alexandre Ricard, Président-Directeur Général de Pernod Ricard, et de César Giron, Président-Directeur Général de Martell Mumm Perrier-Jouët.

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d'affaires consolidé de 8 987 millions d'euros en FY18. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s'est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Spirit (2008). Pernod Ricard possède l'un des portefeuilles de marques les plus prestigieux du secteur : la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine's, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l'Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob's Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Le Groupe compte environ 18 900 collaborateurs et s'appuie sur une organisation décentralisée, composée de 6 « Sociétés de Marques » et 86 « Sociétés de Marché » présentes sur chaque marché clé. Le Groupe est fortement impliqué dans une politique de développement durable et encourage à ce titre une consommation responsable. La stratégie et les ambitions de Pernod Ricard sont fondées sur 3 valeurs clés qui guident son développement : esprit entrepreneur, confiance mutuelle et fort sens éthique.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l'indice CAC 40.

