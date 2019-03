Verimatrix sécurise les flux de contenus connectés au salon NAB 2019





Salon NAB 2019 (Stand n° SU3110) ? Verimatrix, une société appartenant à Inside Secure (Euronext Paris ? INSD), mettra en avant au salon NAB 2019 toute sa gamme de solutions basées sur le Cloud combinant des techniques de sécurité de niveau mondial avec des capacités d'analyse à 360°, fournissant des connaissances fiables de la tête de réseau jusqu'à l'appareil.

« Le succès à long terme des appareils et services connectés ? dans quelque industrie que ce soit ? dépendra largement des mesures de sécurité mises en place pour éliminer les menaces changeantes et fournir une expérience utilisateur transparente. En tirant profit de notre position dans le réseau, nous sommes allés plus loin en vérifiant les données qui transitent par tous les appareils et types de réseaux dans le cadre de la fourniture de services vidéo », a déclaré Steve Oetegenn, chef des opérations chez Verimatrix. « Chez NAB, nous démontrons comment cette combinaison nous permet d'offrir des plateformes de distribution hautement efficaces et sécurisées qui fournissent de nouvelles informations commerciales aux clients cherchant à conserver un avantage concurrentiel. »

Le Cloud est au coeur des démonstrations de la société tirant profit de l'efficacité opérationnelle et de la flexibilité inhérente des flux basés sur le Cloud. Illustrant les synergies produits de la société nouvellement fusionnée, Verimatrix mettra en avant une solution multi-DRM étendue et renforcée ? MultiRightstm OTT ?, proposée en tant que service sur le Cloud ou déployable sur site. La combinaison de la solution multi-DRM de Verimatrix, permettant une gestion harmonisée des droits, avec les solutions éprouvées Content Protection Client et Code Protection d'Inside Secure démontre les bénéfices de la solution complète, hautement sécurisée et de bout en bout pour la protection des contenus premium de la télévision à péage sur n'importe quel appareil.

Pour les fournisseurs de contenus, des services de distribution de contenus connectés seront également présentés. nTitleMetm est une solution SaaS (logiciel en tant que service) basée sur le Cloud qui rationalise les relations avec les opérateurs-fournisseurs de contenus grâce à une intégration unique pour l'authentification des abonnés, permettant à ces derniers de n'effectuer qu'une seule identification pour une expérience TV Everywhere (vidéo à la demande authentifiée) sans friction. RightsConnextm est une solution de distribution de type « encrypt once, deliver everywhere » (cryptage unique, distribution partout) qui améliore la sécurité, la visibilité et le contrôle de la distribution de contenus et des opérations de gestion au sein d'un flux vidéo basé sur le Cloud.

Verimatrix mettra également en lumière une offre de type « watermarking-as-a-service » (filigranage en tant que service) à côté de ses solutions StreamMarktm et StreamMarktm Origin côté serveur pour les contenus de vidéo à la demande (VOD). StreamMark Origin, un service Cloud pour la protection anti-piratage B2B, illustrera les avantages liés à l'intégration d'un filigrane d'origine dans les contenus B2B afin d'identifier la filiale ou l'opérateur qui reçoit le flux et toute fuite résultante tout au long de cette chaîne de distribution. Ce type de filigranage en amont permet de nouveaux modèles commerciaux pour les contenus premium, comme des fenêtres de sortie anticipée, avec un meilleur niveau de confiance pour dissuader/réduire le piratage.

La gamme de solutions Verspective® Analytics sera présentée pour illustrer comment Verspective RT et Verspective Intelligence ? deux solutions proposées sous forme de SaaS sur le Cloud ? peuvent contribuer à réduire les départs de clients, à augmenter le revenu moyen par abonné et à réduire le coût total de possession. Verspective regroupe les données réseau et des appareils dans un lac de données sécurisé basé sur le Cloud, tout en octroyant un accès sécurisé, fondé sur des rôles, à chaque département (opérations, marketing, contenus, produits et ventes publicitaires). Verspective est proposé en tant que SaaS autonome pouvant être aisément intégré aux systèmes existants pour les opérateurs et les fournisseurs de contenus, ou comme complément au produit Verimatrix Video Content Authority System (VCAStm), une architecture assurant la sécurité de bout en bout des contenus et des revenus pour tous types de réseaux et d'appareils.

Évènements majeurs :

The Changing Face of Pay-TV Piracy ? 10 avril à 10h40, N258

Petr Peterka, directeur de la technologie, mettra en perspective à quel point les contenus médiatiques piratés ont changé depuis l'arrivée de la vidéo sur IP et de la distribution OTT. La même infrastructure et les mêmes outils qui ont révolutionné la distribution vidéo et permis une explosion des contenus ont aussi été exploités par des pirates à des fins de redistribution illicite. Il expliquera les nouveaux outils et méthodes permettant de mieux combattre le piratage.

4K 4Charity Fun Run ? 9 avril à 7h30 au Sunset Park, à Las Vegas

Verimatrix est un fier sponsor de l'événement 4K 4Charity Fun Run. Bénéficiaire cette année, Girls Who Code est une organisation nationale à but non lucratif qui oeuvre à combler l'écart entre les sexes en matière de technologie et à changer l'image du programmeur et de ce qu'il fait.

PRODU Technologia Awards ? 9 avril à 12h00, NAB Studio, entre le hall nord et le hall central

Le déploiement par Verimatrix avec Izzi Telecom de Verimatrix Secure Cloud pour la Coupe du Monde 2018 de la FIFA a été présélectionné dans la catégorie Technology Project (Projets technologiques).

IABM BaM Awards® 2019 ? 9 avril à 18h00, The Westgate

nTitleMe a été présélectionné dans la catégorie Consume (Consommer) pour les prix BaM de l'IABM parmi 40 sociétés au salon NAB.

NAB Product of the Year Award (Prix Produit de l'année du salon NAB) ? 10 avril à 17h30, salle de bal, The Westgate

Verimatrix a été désigné candidat officiel pour les tout premiers prix Produit de l'année du salon NAB pour sa solution nTitleMe.

Pour de plus amples informations au sujet de la présence de Verimatrix au salon NAB 2019 ou pour prendre rendez-vous, veuillez visiter www.verimatrix.com/NAB2019. Suivez la conversation sur #NABShow.

À propos de Verimatrix

Verimatrix est une société dont la spécialité est de garantir et d'optimiser les revenus pour les appareils connectés et les services basés sur IP à travers le monde. Reconnaissant le besoin d'améliorer les échanges numériques entre les fournisseurs de contenus, les opérateurs de services vidéo et les abonnés, Verimatrix s'efforce d'améliorer les flux de distribution de contenus connectés en tirant profit de ses solutions primées VCAStm security et Verspective® Analytics, ainsi que de son écosystème de partenaires inégalé, pour réduire le coût et la complexité associés aux anciens flux de distribution. Pour plus d'informations, consultez www.verimatrix.com, notre blogue Pay TV Views et suivez-nous sur @verimatrixinc, Facebook et LinkedIn pour vous joindre à la conversation.

A propos d'Inside Secure

Inside Secure (Euronext Paris ? INSD) est au coeur des solutions de sécurité pour les appareils mobiles et connectés, fournissant des logiciels, des éléments de propriété intellectuelle (« Silicon IP »), des outils et des services et apportant son savoir-faire afin de protéger les transactions, identifications, contenus, applications et communications de ses clients. Forte d'une expertise étendue et d'une longue expérience en matière de sécurité, Inside Secure fournit des produits dotés de capacités techniques avancées et différenciées couvrant toute la gamme des niveaux d'exigence de sécurité pour servir les marchés exigeants de la sécurité des réseaux, de l'Internet des Objets et des systèmes sur puce, des contenus vidéo et du divertissement, des services bancaires et de paiement mobiles, des entreprises et des télécoms. La technologie d'Inside Secure protège les solutions d'un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs de services, des opérateurs, des distributeurs de contenus, des intégrateurs de systèmes de sécurité, des fabricants d'appareils et des fabricants de semi-conducteurs. Pour de plus amples renseignements, visitez www.insidesecure.com.

