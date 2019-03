Valérie Plante et Benoit Dorais donnent un nouvel élan au comité exécutif de la Ville de Montréal





MONTRÉAL, le 29 mars 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, et le président du comité exécutif, M. Benoit Dorais, ont procédé ce matin à des changements qui donnent un nouvel élan au comité exécutif de la ville.

« Notre vision pour transformer la ville est bien ancrée et se matérialise un peu plus chaque jour. Dans l'optique où nous souhaitons nous aligner encore plus près de la réorganisation administrative mise en place récemment par notre directeur général, nous avons décidé de réaligner les forces au sein de notre comité exécutif afin de bien faire avancer les priorités chères aux Montréalaises et aux Montréalais », a annoncé la mairesse de Montréal.

À la suite de ce remaniement, deux femmes expérimentées font leur entrée au sein du comité exécutif. La mairesse de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier, devient membre du comité exécutif, responsable de la démocratie et de la transparence, des communications et de l'expérience citoyenne, ainsi que du patrimoine. La mairesse de Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, se voit aussi donner des responsabilités à titre de conseillère associée au développement économique, et comme responsable de l'Est de Montréal. C'est un retour au comité exécutif pour ces deux élues.

Par ailleurs, la conseillère Laurence Lavigne Lalonde se voit donner un nouveau rôle et sera désormais responsable de la transition écologique et de la résilience, ainsi que de l'agriculture urbaine, tout en conservant ses responsabilités auprès d'Espace pour la vie. Puisqu'un nouveau bureau de la transition écologique et de la résilience sera mis sur pied prochainement, ce nouveau poste permettra d'assurer un suivi approprié afin que Montréal respecte ses engagements en matière de lutte aux changements climatiques. L'administration souhaite ainsi que la transition écologique et la résilience deviennent une réelle priorité organisationnelle.

« Plus que jamais, nos orientations en temps qu'administration sont bien représentées grâce à la composition de notre comité exécutif. Nos élus talentueux nous permettront d'atteindre nos objectifs en matière d'habitation, de protection de l'environnement, de développement économique, et de mobilité », a expliqué le président du comité exécutif.

Voici la liste complète des responsabilités au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal :

Valérie Plante , mairesse de Montréal, relations internationales, centre-ville, mont Royal

, mairesse de Montréal, relations internationales, centre-ville, mont Royal Benoit Dorais , président du comité exécutif, finances, ressources humaines, affaires juridiques, évaluation foncière, gestion et planification immobilière

, président du comité exécutif, finances, ressources humaines, affaires juridiques, évaluation foncière, gestion et planification immobilière Sylvain Ouellet , vice-président, eau, infrastructures du réseau routier, commission des services électriques

, vice-président, eau, infrastructures du réseau routier, commission des services électriques Magda Popeanu , vice-présidente, culture, diversité montréalaise

, vice-présidente, culture, diversité montréalaise Robert Beaudry , développement économique et commercial, habitation, design

, développement économique et commercial, habitation, design Éric Alan Caldwell , urbanisme, mobilité, Office de consultation publique de Montréal

, urbanisme, mobilité, Office de consultation publique de Montréal François William Croteau , ville intelligente, technologies de l'information, innovation, performance organisationnelle

, ville intelligente, technologies de l'information, innovation, performance organisationnelle Luc Ferrandez , grands parcs, espaces verts

, grands parcs, espaces verts Rosannie Filato , sécurité publique

, sécurité publique Nathalie Goulet , inclusion sociale, sports et loisirs, condition féminine, itinérance, jeunesse

, inclusion sociale, sports et loisirs, condition féminine, itinérance, jeunesse Laurence Lavigne Lalonde , transition écologique et résilience, Espace pour la vie, agriculture urbaine

, transition écologique et résilience, Espace pour la vie, agriculture urbaine Jean-François Parenteau , services aux citoyens, environnement, approvisionnement et matériel roulant, relations gouvernementales

, services aux citoyens, environnement, approvisionnement et matériel roulant, relations gouvernementales Émilie Thuillier , démocratie et transparence, communications et expérience citoyenne, patrimoine

, démocratie et transparence, communications et expérience citoyenne, patrimoine Caroline Bourgeois , conseillère associée, développement économique, responsable de l'Est de Montréal

, conseillère associée, développement économique, responsable de l'Est de Montréal Marianne Giguère , conseillère associée, transports actifs

, conseillère associée, transports actifs Sophie Mauzerolle , conseillère associée, urbanisme et mobilité

, conseillère associée, urbanisme et mobilité Suzie Miron , conseillère associée, eau et infrastructures, condition féminine

, conseillère associée, eau et infrastructures, condition féminine Alex Norris , conseiller associé, sécurité publique

, conseiller associé, sécurité publique Marie-Josée Parent , conseillère associée, culture et réconciliation

, conseillère associée, culture et réconciliation Hadrien Parizeau , conseiller associé, jeunesse, sports et loisirs

, conseiller associé, jeunesse, sports et loisirs Craig Sauvé, conseiller associé, habitation

