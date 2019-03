Bell achèvera la mise hors service de son réseau sans fil AMCR le 30 avril





Les clients seront transférés au réseau 4G LTE national de Bell, qui dessert maintenant plus de 99 % de la population canadienne

MONTRÉAL, le 29 mars 2019 /CNW Telbec/ - Alors que son réseau 4G LTE dessert maintenant plus de 99 % de la population à l'échelle nationale, Bell a confirmé aujourd'hui qu'elle achèverait la mise hors service annoncée de son réseau sans fil AMCR traditionnel le 30 avril.

Bell a commencé à réduire l'exploitation de son réseau AMCR en 2017, à mesure que progressait la couverture de son réseau LTE national. Les clients résidant dans les zones du Québec, du Manitoba, de l'Ontario et des provinces atlantiques toujours couvertes par le réseau AMCR ont été avisés qu'ils seront transférés au réseau LTE de Bell d'ici le 30 avril.

« Bell est fière d'accueillir ses clients du service AMCR sur le meilleur réseau mobile national au pays. Le réseau LTE de Bell demeure la référence en la matière, que ce soit pour la vitesse, la capacité ou la qualité des services sans fil. Il continuera d'évoluer pendant que nous nous préparons au lancement de la technologie sans fil 5G, a déclaré Stephen Howe, chef du développement technologique à Bell. Notre équipe Réseau compte tirer parti des gains d'efficacité résultant de la mise hors service de notre réseau AMCR, notamment en réaffectant les infrastructures, les connexions optiques et les systèmes d'alimentation déjà en place pour continuer d'améliorer notre réseau LTE, le meilleur de l'industrie. »

Pour en savoir plus sur la mise hors service du réseau AMCR de Bell, rendez-vous à l'adresse Bell.ca/reseauAMCR.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande partout au pays. Première entreprise canadienne de services multimédias, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par un important financement des soins communautaires, de la recherche et des initiatives de leadership en milieu de travail de la part de Bell. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

