« Petit grain va loin » : Une première campagne pour les Producteurs de grains du Québec

DRUMMONDVILLE, QC, le 29 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) lancent aujourd'hui la première campagne promotionnelle de toute leur histoire. « Petit grain va loin » : tel est le thème choisi pour cette campagne qui vise à faire mieux connaître les bienfaits de la production de grains pour la société québécoise. Essentiellement numérique, la campagne débute le premier avril prochain.

« La production de grains est largement méconnue. Pourtant, du moment où ils sont semés jusqu'au moment où ils atterrissent dans nos assiettes, les grains passent à travers un long parcours qui fait vivre des milliers de gens partout au Québec. Les consommateurs ignorent bien souvent que de très nombreux produits locaux sont préparés à partir de grains du Québec. De par leur consommation dans d'autres secteurs, les grains du Québec sont à la base de toute l'agriculture québécoise. Année après année, les producteurs redoublent d'efforts pour fournir des produits de qualité et répondant aux meilleures pratiques de développement durable. Au fil du temps, la production de grains est devenue une production de haut savoir, exportatrice et à forte valeur ajoutée. Pour toutes ces raisons, cette campagne était devenue nécessaire aujourd'hui », déclare M. Christian Overbeek, président réélu des PGQ.

Parmi les aliments basés sur des grains du Québec, on peut compter la farine, le pain, le gruau, l'huile végétale, etc. Plusieurs ignorent toutefois qu'ils sont aussi à la base de la préparation de bière, d'alcools forts et de tofu. Les grains alimentent également la plupart des productions animales du Québec, telles que la production de lait, d'oeufs, de volaille, de porc, de boeuf, d'agneau, etc. Les grains du Québec sont aussi utilisés dans le monde industriel afin de fabriquer du biocarburant.

La consommation de grains du Québec est un choix judicieux en matière de santé. En effet, leur consommation serait reliée à un risque moindre de développer du diabète, certains cancers, de l'obésité et des maladies cardiovasculaires. La consommation de grains aiderait à réduire la tension artérielle et augmenterait la quantité de fibres dans l'organisme. Le nouveau Guide alimentaire canadien recommande d'ailleurs que 25 % de vos repas soient constitués de grains entiers et d'oléagineux tels que le soya.

Il est possible de consulter certains éléments de la campagne dès aujourd'hui :

Site web : http://www.grainsduquebec.ca

Facebook : https://www.facebook.com/grainsduquebec

Fichiers graphiques : http://grainsduquebec.ca/petit_grain_va_loin.zip

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 10 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble plus de 20 000 emplois au Québec.

