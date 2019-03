108 000 $ pour soutenir le programme d'accès et de soutien aux études en droit pour les candidats autochtones de l'Université de Sherbrooke





SHERBROOKE, QC, le 29 mars 2019 /CNW Telbec/ - Dans le but de soutenir le programme d'accès et de soutien aux études en droit pour les candidats autochtones et de mettre en place un service pour les étudiants autochtones, une aide financière de 108 000 $ est accordée à l'Université de Sherbrooke pour l'année universitaire en cours.

La ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sylvie D'Amours, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge.

Cette aide financière est attribuée par le biais du Programme de soutien aux membres des communautés autochtones et permettra l'embauche d'un coordonnateur ou d'une coordonnatrice aux affaires autochtones. Son rôle sera notamment de mettre sur pied un service d'aide pour les étudiants autochtones ainsi qu'un volet de sensibilisation.

Citations :

« Favoriser la réussite éducative des Premières Nations et des Inuits est très important pour notre gouvernement. Nous souhaitons que davantage d'Autochtones s'inscrivent dans les facultés de droit de nos universités. En plus de leur réussite, c'est également leur développement socioculturel qui se verra renforcé par ce nouveau programme de l'Université de Sherbrooke. Je remercie d'ailleurs l'établissement de cette belle initiative. Je suis persuadée qu'elle se propagera et fera des petits à travers la province. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

« Par ce programme, l'Université de Sherbrooke aide les membres des communautés autochtones du Québec à accéder aux études supérieures. Elle démontre bien son souci d'adapter ses services aux besoins de tous les étudiants. Bref, l'Université donne une chance égale à tous de développer leur plein potentiel et de s'accomplir. Notre gouvernement est fier d'appuyer ce genre d'initiative. Merci à la direction de l'Université ainsi qu'à ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur



« Le financement que nous accorde aujourd'hui le gouvernement du Québec nous permettra de mettre en place une série de mesures d'accompagnement et d'adaptation des études en droit en vue de favoriser la réussite des étudiants autochtones. Ces mesures nous permettront par la même occasion de mieux sensibiliser l'ensemble de la communauté facultaire aux réalités des peuples autochtones et à l'importance des Autochtones dans l'évolution du droit au Québec et au Canada. Nous sommes, par conséquent, extrêmement reconnaissants de ce soutien apporté aux étudiants autochtones. »

Sébastien Lebel-Grenier, doyen de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke

