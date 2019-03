53 000 actionnaires de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) admissibles à un crédit d'impôt provincial pouvant aller jusqu'à 1 500 $





MONTRÉAL, le 29 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'an dernier, le gouvernement du Québec a autorisé CRCD à échanger un montant annuel de 100 M$ en 2018, 2019 et 2020 afin de permettre aux actionnaires de repousser de sept ans, à partir de la date d'acceptation de leur demande, le rachat de leurs actions admissibles, c'est-à-dire celles détenues depuis au moins sept ans, moyennant un crédit d'impôt de 10 %. Les actionnaires de CRCD visés par cette mesure sont ceux n'ayant jamais procédé à un rachat d'actions.

La demande totale pour l'échange des actions pour l'année 2018 a atteint 210 M$, soit plus du double de l'offre. Une sélection aléatoire a donc eu lieu pour déterminer les quelque 8 700 actionnaires qui ont bénéficié du crédit d'impôt applicable.

« Les échanges d'actions nous permettent de réinvestir plus de capitaux dans le développement économique et d'accélérer la cadence de nos investissements en appui aux PME dans toutes les régions du Québec, d'affirmer Luc Ménard, chef de l'exploitation de Desjardins Capital, le gestionnaire de CRCD. En effet, avec nos fonds partenaires, nous comptons investir 350 M$ en 2019, comparativement à 220 M$ en 2018, soit une hausse de 60 %. »

Modalités de l'échange d'actions pour 2019

Entre le 15 avril et le 7 juin 2019, les actionnaires intéressés par cette mesure pourront faire une demande d'échange de leurs actions admissibles, jusqu'à une valeur de 15 000 $, vers une nouvelle catégorie d'actions qu'ils devront également détenir pendant au moins sept ans. Le crédit d'impôt provincial octroyé correspond à 10 % de la valeur des actions échangées, soit un crédit potentiel de 1 500 $ pour 2019.

Les 53 000 actionnaires recevront le 15 avril 2019 une communication postale personnalisée les invitant à compléter une demande en ligne (www.desjardins.com/crcd-echange) ou par la poste. Si la demande totale pour l'échange, dont le potentiel est évalué à 552 M$, est supérieure au montant autorisé de 100 M$, CRCD procédera par sélection aléatoire parmi tous les actionnaires ayant rempli une demande. Dans le cas contraire, tous ces actionnaires accéderont à l'échange.

Les actions de CRCD ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Des frais de placements peuvent s'appliquer. Consultez le prospectus avant d'investir ou d'échanger vos actions.

À propos de Capital régional et coopératif Desjardins

Avec près de 108 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) est une société publique dont l'actif net atteint 2 169 M$. CRCD contribue au développement économique du Québec, notamment au moyen de plusieurs leviers qu'il développe en collaboration avec son gestionnaire, Desjardins Capital. Ces leviers, dont CRCD est le pilier, constituent son écosystème entrepreneurial qui vise à valoriser et garder le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. C'est ainsi que CRCD appuie la croissance de près de 470 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec, contribuant ainsi au maintien et à la création de plus de 58 000 emplois. (www.capitalregional.com)

