Jagmeet Singh, John Horgan et Tanya Talaga prendront la parole lors du Congrès national du Syndicat des Métallos





VANCOUVER, le 29 mars 2019 /CNW/ - À compter du mardi 2 avril, à Vancouver, le Syndicat des Métallos tiendra son Congrès national d'orientation. Plusieurs dirigeants politiques canadiens, dirigeants du monde syndical international et militants en matière de justice sociale bien connus compteront parmi les conférenciers et conférencières.

Les délégués au congrès débattront de questions qui touchent les membres du Syndicat des Métallos et les travailleuses et travailleurs en général et prendront des décisions à cet égard, telles que les tarifs américains sur l'acier et l'aluminium, la négociation de conventions collectives en ces temps modernes, la violence familiale en milieu de travail et les questions autochtones en milieu de travail.

Les médias sont invités à y assister à titre d'observateurs accrédités.

QUOI : 54e Congrès national d'orientation du Syndicat des Métallos



QUAND : Du 2 au 5 avril 2019



OÙ : Westin Bayshore, 1601 Bayshore Dr., Vancouver



QUI : Jagmeet Singh, chef du NPD fédéral

John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

Tanya Talaga, auteure et journaliste canadienne Anishinaabe

Dirigeants syndicaux de partout dans le monde

600 militants du Syndicat des Métallos de partout au Canada

Des militants de la base syndicale des Métallos se réunissent tous les trois ans dans le cadre de leur Congrès national d'orientation en vue d'établir les politiques et priorités du syndicat. Des militants du Syndicat des Métallos de partout au Canada, de même que des invités et dignitaires provenant de partout au pays et dans le monde, prendront part au congrès de 2019.

Le directeur national du Syndicat des Métallos, Ken Neumann, prononcera le discours d'ouverture du congrès le mardi 2 avril à 9 h 30 .

Jagmeet Singh, chef des néo-démocrates du Canada, agira à titre de conférencier le premier jour du congrès, le mardi 2 avril à 14 h .

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, s'adressera aux délégués au congrès le mercredi 3 avril à 9 h .

Également le mercredi , Tanya Talaga, auteure et journaliste d'enquête, prononcera une conférence dans le cadre d'une séance portant sur la question des droits des autochtones, à compter de 9 h 30.

Parmi les autres conférenciers à ce congrès, mentionnons le président international du Syndicat des Métallos, Leo W. Gerard (mercredi à 15 h 45), Len McCluskey, secrétaire général de Unite the Union, le plus important syndicat du Royaume-Uni et de l'Irlande (jeudi à 9 h) et Napoleón Gómez, sénateur au Mexique et chef du syndicat Los Mineros du Mexique (vendredi à 9 h).

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 travailleurs dans presque tous les secteurs de l'économie canadienne.

