L'étude comparative 2018, Global Video Benchmarks, montre l'ascension météorique de la télévision connectée, révèle les indices clés de la publicité vidéo





Innovid, la principale plateforme de télévision connectée et publicité vidéo, à l'échelle mondiale a annoncé la publication de son rapport comparatif annuel international, Global Video Benchmarks. La dernière étude révèle une autre année de croissance significative dans l'espace télévisé connecté à l'Internet, également appelé la télévision connectée (CTV), ainsi qu'une augmentation des campagnes vidéo personnalisées orientées sur les données, et les vidéos mobiles de format court. L'étude analyse sur un an des milliers de campagnes vidéo comptant des milliards d'impressions émanant de +340 grandes entreprises internationales, et fournit une vision instantanée cruciale sur l'état de la publicité vidéo en 2018, avec des données et une analyse conçues pour les grands annonceurs de télévision. Comme dans les derniers épisodes, le rapport compare également la performance des publicités d'avant programme, traditionnelles aux vidéos interactives, sur l'ensemble des dispositifs et canaux, en proposant des critères de référence et la performance globale des indicateurs clés de performance (ICP) des vidéos, tels que les taux d'engagement et de clics publicitaires, le taux d'achèvement et le temps cumulé.

« La série Global Video Benchmarks est conçue de manière à servir de baromètre de performance de la publicité vidéo, en tirant parti des données originales recueillies à travers notre plateforme de publicité vidéo et de télévision connectée », a déclaré Zvika Netter, PDG et cofondateur d'Innovid. « Le baromètre cible cette année la CTV, avec sa hausse du nombre de visionnages, particulièrement au vu de l'ensemble des contenus phares télédiffusés, et des appétits grandissants des annonceurs. La tendance est claire : La CTV est là. »

Les thèmes et les principales conclusions du rapport Global Video Benchmarks 2018 sont les suivants :

La télévision connectée (CTV) continue sa trajectoire en termes de croissance : Innovid a observé une croissance substantielle soutenue des campagnes de CTV sur toute l'année 2018, les impressions de CTV composant 28 % de l'ensemble des impressions Innovid (en hausse de 17 % par rapport à 2017). Sur l'ensemble des campagnes Innovid, 68 % contenait au moins une certaine exécution de CTV en 2018.

« Le streaming a déjà révolutionné les habitudes de visionnage, et nous prévoyons même une expansion plus importante dans les années à venir », a indiqué Alan Wolk, cofondateur et chef-analyste de TV[R]EV. « Les attentes du grand public en termes de pertinence et de personnalisation des publicités s'imposent de plus en plus, à mesure que les services CTV/OTT deviennent monnaie courante. Les annonceurs seraient bien avisés de saisir les opportunités que présente ce marché encore émergent, pour produire des annonces vidéo plus engageantes, plus personnalisées et plus mesurables. »

Le rapport Global Video Benchmarks 2018 peut être téléchargé depuis le site https://info.innovid.com/global-annual_benchmarks.

À propos d'Innovid

Innovid est la plateforme de publicité vidéo, numéro un au monde, fournissant plus de vidéos que toute autre entreprise, sur les appareils mobiles, ordinateurs de bureau, TV connectées, appareils de streaming, et plateformes de réseaux sociaux. Innovid s'associe à des marques, des agences et des éditeurs pour fournir de nouveaux modèles publicitaires qui accroissent l'engagement et le temps passé tout en fournissant davantage de valeur au public. Notre plateforme vidéo permet de personnaliser une diffusion inter-écran créative et transparente et une mesure holistique visant à alimenter les expériences vidéo de nouvelle génération et accroître le chiffre d'affaires. Innovid possède des bureaux à New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Londres, Tel Aviv, Sydney et Singapour. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.innovid.com.

