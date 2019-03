Sym-Tech renforce son partenariat avec le groupe Amynta pour fournir une solution nord-américaine





TORONTO et NEW YORK, le 29 mars 2019 /CNW/ - Sym-Tech services aux concessionnaires se joint au groupe Nord-Américain Amynta. Dans la continuité des relations déjà établies entre les deux entreprises depuis 2013, l'acquisition de Sym-Tech par le groupe Amynta est le résultat des efforts de Sym-Tech de trouver un partenaire qui vient ajouter des ressources, des relations et une expertise de l'industrie complémentaires.

Brad Wells, chef de direction de Sym-Tech a déclaré: « Nous avons saisi cette occasion avec le groupe Amynta pour améliorer nos services aux concessionnaires, aux groupes de concessionnaires et aux programmes de manufacturiers automobiles en Amérique du Nord. Le capital et les ressources supplémentaires d'Amynta apportent une valeur considérable. »

Sym-Tech services aux concessionnaires a fait ses débuts il y a plus de 45 ans et est basé à Toronto, Canada. Sym-Tech offre un logiciel exclusif de menu F&I, des programmes de formation et une gamme complète de produits de protection F&I destinés au secteur de l'automobile.

« Sym-Tech s'engage à améliorer la performance des concessionnaires et à garantir aux clients une expérience d'achat positive. Notre relation maintenant agrandie avec Amynta nous fournira des ressources importantes encore plus profondes qui nous aideront à accélérer le développement de la technologie, de l'innovation et du lancement de nouveaux produits, » a déclaré Chris Cawston, président et directeur général de Sym-Tech.

Le groupe Amynta est chef de file dans le secteur de garantie, de gestion d'agents généraux et de gestion de risques spécialisés. Avec la progression de cette relation, Amynta fournira à leurs partenaires de distribution une solution nord-américaine en plus d'étendre son empreinte de garantie automobile sur le marché canadien.

Stuart Hollander, chef de direction du groupe Amynta a déclaré: « Grâce à son expertise en matière de financement et d'assurance (F&I) à tous les niveaux de l'entreprise, Sym-Tech a connu une croissance impressionnante au cours des dernières années. Nous sommes ravis de la présence de leur solide équipe de direction et sommes impatients de renforcer notre relation afin de continuer à grandir ensemble. »

À propos de Sym-Tech Services aux concessionnaires

Sym-Tech services aux concessionnaires est l'un des plus importants fournisseurs de produits de financement et d'assurances au pays, comptant parmi ses clients des concessionnaires, des groupes de concessionnaires et des fabricants d'équipement d'origine de l'industrie automobile partout au Canada. Sym-Tech offre un programme de formation qui a fait ses preuves dans l'industrie, une plateforme technologique et des options innovatrices (daveMD), et une gamme complète de produits de financement et d'assurances.

À propos du groupe Amynta

Le groupe Amynta est un groupe de sociétés de garantie, de gestion d'agent général et de risque spécialisé, à la tête du secteur. Ce groupe de professionnels et de sociétés fournit, entre autres, des contrats de garantie et de services aux industries de l'automobile, des produits de consommation et d'équipements spécialisés, et administre une couverture d'indemnisation et de responsabilité des entrepreneurs de niche en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Amynta investit dans la croissance et le maintien de sa position de leader sur le marché en mettant l'accent sur une culture de travail hautement performante, l'innovation de produit et l'expansion du marché. Pour plus d'informations, visitez le site amyntagroup.com.

SOURCE Sym-Tech Dealer Services

Communiqué envoyé le 29 mars 2019 à 08:30 et diffusé par :