Vennetics et Reelgood s'associent pour offrir le contenu original d'Apple TV+ aux fournisseurs d'IPTV





Alors que le marché OTT a explosé ces dernières années, les principaux fournisseurs de streaming comme Netflix et Amazon se sont de plus en plus concentrés sur la création de leur propre contenu original. Récemment, Apple TV+, Disney+ et d'autres se sont lancés dans l'aventure, ce qui se traduira par plus de titres originaux et plus de choix pour les consommateurs. Un marché de la VoD de plus en plus fragmenté, où chaque fournisseur offre des catalogues indépendants de son propre contenu original, génère une demande croissante des utilisateurs pour des fonctions de recherche et de découverte universelles. Pour simplifier l'expérience, Vennetics et Reelgood lancent une nouvelle solution qui prend en charge tous les principaux fournisseurs de streaming, y compris le contenu original Apple TV+ à venir.

Depuis plus de 10 ans, Vennetics fournit des solutions de qualité opérateur à des fournisseurs de services tels que Bell, H3G et Telkom Indonesia, en supportant des services grand public en Amérique du Nord, Europe et Asie. La technologie MVP de Vennetics est également pré-intégrée avec toutes les plates-formes de VoD leaders. Il s'agit notamment de l'intégration d'entreprise nécessaire à la diffusion d'une part des revenus provenant du contenu OTT, pour les fournisseurs de réseaux de données qui diffusent ces flux vidéo. "Les fournisseurs de réseaux ont fait d'énormes investissements dans la capacité de transmission de données, facilitant ainsi la diffusion en continu de leurs produits aux utilisateurs finaux d'une valeur se chiffrant en milliards de dollars. Cette solution de Vennetics et Reelgood permettra aux fournisseurs de réseaux de gagner une part des revenus du secteur de la VoD haut de gamme OTT en pleine croissance ", déclare John Hamill, CEO de Vennetics.

L'audience de la télévision linéaire continue de diminuer et la croissance de la consommation à la demande se poursuit sans relâche, de sorte que les fournisseurs de services répondent avec leurs propres capacités de rattrapage et de services à la demande. Cependant, un catalogue à la demande composé uniquement des films et d'émissions de télévision les plus répandus ne sera pas suffisant pour les utilisateurs qui veulent découvrir les derniers contenus originaux. Les utilisateurs de streaming veulent sélectionner le contenu le plus convaincant en toute simplicité. Vennetics et Reelgood répondent à ce besoin de fournisseurs de services, y compris le nouveau catalogue Apple TV+ et tous les autres contenus VoD originaux de premier plan, tout en prenant en charge une analyse de rentabilité qui génère une nouvelle source de revenus supplémentaire.

En tant que principal guide de streaming indépendant pour les consommateurs, Reelgood propose déjà une recherche et une découverte universelles pour le marché américain. En agrégeant les services OTT dans une interface unifiée, Reelgood résout le problème de fragmentation de la VSDA sur mobile, sur le Web et, bientôt, sur la plupart des principaux smartTV du monde. "Alors que la fragmentation de la SVOD continue d'augmenter, les consommateurs veulent toujours la même chose : la commodité de trouver toutes leurs bibliothèques de contenu au même endroit", explique David Sanderson, CEO de Reelgood. "Nous sommes impatients de travailler en partenariat avec Vennetics pour résoudre le problème de la fragmentation de la SVOD en Europe".

A propos de Vennetics

Vennetics a été fondée en 2007 par une équipe visionnaire et expérimentée dans le domaine des communications et des technologies de l'information. Chez Vennetics, nous nous engageons à fournir à nos clients la technologie nécessaire pour lancer des services pertinents et attrayants, qui satisfont leurs clients et répondent à leurs besoins changeants en matière de divertissement et de communication.

www.vennetics.com

A propos de Reelgood

Reelgood fournit le guide de streaming le plus complet au monde, avec chaque émission de télévision et chaque film disponible en streaming en ligne. Parcourez toutes les séries télévisées et tous les films et triez-les par titre, année de sortie, genre, classement IMDB et surtout, découvrez où le regarder. Lancez ensuite d'un simple clic ou pression du doigt. De Starz, FX, Showtime, Hulu, HBO, Amazon Prime, Netflix, CBS, Cinemax, CrunchyRoll, à un pack gratuit qui inclut des programmes provenant de sources comme Crackle, ABC, Fox, NBC, Disney, les spectateurs ont désormais accès à une vaste bibliothèque de contenus à visionner, sur une plateforme unique ! C'est Reelgood.

www.reelgood.com

