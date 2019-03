Discovery Life Sciences étend ses capacités scientifiques avec le rattachement du laboratoire de services génomiques de HudsonAlpha





Ce nouveau fournisseur mondial de services de biosciences, d'échantillons biologiques, de séquençage et de bio-informatique accélérera le passage de la découverte à la percée

HUNTSVILLE, Alabama, 29 mars 2019 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciencestm (Discovery) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord prévoyant le rattachement du laboratoire de services génomiques (Genomic Services Laboratory, GSL) de l'institut de biotechnologie HudsonAlpha, l'un des plus importants laboratoires de séquençage de gènes et de bio-informatique au monde, dans le but de former une nouvelle division : HudsonAlpha Discovery. Cette nouvelle division, associée aux services d'analyse et d'échantillons biologiques mondiaux actuels de Discovery, fournira des services de la plus haute qualité dans le domaine des échantillons biologiques cliniquement et scientifiquement annotés, du séquençage de gènes, de la bio-informatique et des services de laboratoire aux secteurs mondiaux des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des diagnostics.

Cet accord fait suite aux récentes acquisitions et à l'expansion de Discovery en Europe, qui ont consolidé la position de la société en tant que leader mondial en matière d'analyse, d'approvisionnement, de traitement et de distribution d'échantillons biologiques. Les services de séquençage génétique et de bio-informatique sont un prolongement naturel des principales capacités de Discovery. Avec la formation de sa nouvelle division HudsonAlpha Discovery, la société accueille en son sein des scientifiques, des cliniciens, des analystes et des bioinformaticiens exceptionnels qui lui permettront de fournir des solutions à des problèmes de recherche complexes et pointus, et ce à travers un seul et même fournisseur mondial stratégique, ce qui constitue une première.

« L'institut de biotechnologie HudsonAlpha est un endroit remarquable. Nous adhérons pleinement à sa vision de faire progresser la science et l'éducation afin d'améliorer la santé dans le monde », a déclaré Glenn Bilawsky, PDG de Discovery. « Nous sommes extrêmement fiers que l'institut ait choisi de confier à Discovery les rênes de son laboratoire de services génomiques, et fiers de son investissement dans l'avenir de notre société. La plateforme HudsonAlpha Discovery est l'une des plus grandes installations mondiales dotées du nouveau système NovaSeqtm d'Illumina®, une technologie qui nous donne l'ampleur, la rapidité et la qualité nécessaires pour mener à bien n'importe quel projet de séquençage, quelles que soient sa taille et sa complexité. Avec HudsonAlpha Discovery, Discovery Life Sciences est la société la plus importante et la plus compétente pour répondre à la demande d'un marché mondial à la recherche d'un partenaire stratégique unique pour la fourniture de services d'échantillons biologiques, de pathologie, d'immunohistochimie, de cytométrie en flux, de séquençage et de bio-informatique afin d'accélérer le développement de produits. »

Construit au sein de l'institut par le célèbre scientifique en génomique, Shawn Levy, le laboratoire de services génomiques de HudsonAlpha s'est imposé comme l'un des plus grands laboratoires universitaires de génomique au monde. Il a participé à des milliers de projets de recherche et traité des centaines de milliers d'échantillons biologiques pour des établissements de santé, des entreprises et des chercheurs du monde entier. Le travail de ses scientifiques permet de mieux comprendre de nombreux troubles complexes, notamment le cancer, l'autisme, la SLA, le trouble bipolaire, la schizophrénie, le diabète et les maladies rares et non diagnostiquées. HudsonAlpha Discovery est le dixième centre de recherche et de transfert de technologie de l'institut destiné à un usage commercial, et le plus important à ce jour.

« L'idée est de prendre deux organisations possédant des compétences remarquables et de les unir pour atteindre des capacités que ni l'une ni l'autre ne pourrait développer seule », a déclaré le Shawn Levy. « D'innombrables possibilités s'offrent à nous en tant que partenaire de développement spécialisé. Avec le réseau clinique Discovery Partners®, nous sommes en mesure de fournir des données génomiques à haute densité pour soutenir n'importe quel projet. » Shawn Levy intègrera l'équipe de direction de Discovery Life Science en tant que directeur scientifique de la génomique et continuera son travail de chercheur au sein du corps professoral de l'institut de biotechnologie HudsonAlpha.

À propos de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences est un leader mondial du marché de l'analyse, de l'approvisionnement et de la distribution d'échantillons biologiques pour les secteurs des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des diagnostics. Guidée par la science, l'équipe de Discovery interagit avec ses clients dans une approche consultative innovante pour surmonter les obstacles et atteindre plus rapidement un résultat final. We are Science at your Servicetm! Pour plus d'informations, consultez dls.com.

À propos du laboratoire de services génomiques de HudsonAlpha

Le laboratoire de services génomiques de HudsonAlpha (Genomic Services Laboratory, GSL) est un laboratoire de services mondialement reconnu qui exploite les technologies de recherche génomique les plus récentes pour soutenir de manière exhaustive la recherche de découverte, la recherche translationnelle et la recherche clinique. L'expertise de GSL se concentre sur le séquençage à haut débit, l'optimisation des flux de travail et le développement de pipelines analytiques de pointe.

À propos de l'institut de biotechnologie HudsonAlpha

L'institut de biotechnologie HudsonAlpha (HudsonAlpha Institute for Biotechnology) est un institut à but non lucratif dédié au développement et à l'application des avancées scientifiques en matière de santé, d'agriculture, d'apprentissage et de commercialisation sur un seul et même campus. Ouvert en 2008, cet institut a pour objectif de tirer parti de la synergie entre la découverte, l'éducation, la médecine et le développement économique en sciences génomiques pour améliorer la condition humaine dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez hudsonalpha.org.

