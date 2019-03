Les étudiants en Ontario peuvent obtenir des manuels pour moins cher





Des manuels imprimés sont offerts au prix coûtant grâce à un partenariat entre eCampusOntario et l'Université de Waterloo

TORONTO, le 29 mars 2019 /CNW/ - Grâce à un partenariat entre l'Université de Waterloo et eCampusOntario en vue d'assurer un service d'impression sur demande de manuels, les étudiants et les éducateurs des établissements publics d'enseignement postsecondaire en Ontario peuvent obtenir du matériel pédagogique abordable, en version numérique et imprimée.

La bibliothèque libre d'eCampusOntario, qui a permis aux étudiants de réaliser des économies de plus de 2 000 000 $ à ce jour, a noué un partenariat avec Print + Retail Solutions de l'Université de Waterloo afin de fournir des services d'impression au prix coûtant pour des manuels et d'autres ressources offertes par la bibliothèque en ligne. Ce nouveau partenariat signifie que les étudiants et les éducateurs ont l'option d'utiliser des manuels numériques sans frais ou de faire imprimer une version de haute qualité, à moindre frais. Par exemple, un manuel de sciences de la santé dont le prix de vente au détail s'élèverait à des centaines de dollars est offert en impression couleur à 33,05 $ et en noir et blanc à 11,40 $. « Tout le monde n'apprend pas de la même façon », a expliqué Randy Dauphin, directeur associé, Exploitation et Initiatives stratégiques à Print + Retail Solutions. « Il est donc avantageux de fournir ce matériel pédagogique de la manière qui convient le mieux aux personnes. »

Les services d'impression de l'Université de Waterloo peuvent réaliser des travaux d'impression à moindre coûts, car ils sont considérés comme étant des services d'appui de l'établissement. « Notre mandat consiste à servir les étudiants, a déclaré M. Dauphin, et afin de défendre leurs intérêts, nous nous assurons d'offrir des services optimisés tout en conservant des prix raisonable. »

L'unité d'impression, composée de techniciens chevronnés qui ont à coeur les étudiants, offre des services professionnels d'impression de qualité. L'Université de Waterloo a récemment acheté une presse de production Xerox Iridesse, un système de qualité professionnelle ayant une capacité accrue et pouvant imprimer du matériel en haute définition.

eCampusOntario est un organisme sans but lucratif financé par l'État qui fait la promotion de l'innovation et de la collaboration au sein des collèges et universités financés par les fonds publics de l'Ontario.

Visitez la bibliothèque libre à l'adresse https://openlibrary.ecampusontario.ca/#. Vous pouvez demander des renseignements sur la bibliothèque libre et le service d'impression sur demande à Lillian Hogendoorn au lhogendoorn@ecampusontario.ca.

