La Source lance Beats Studio3 sans fil, édition Raptors, de la collection NBA.





BARRIE, ON, le 29 mars 2019 /CNW/ - La Source, le plus vaste commerçant techno du Canada, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Beats by Dr. Dre pour lancer le casque d'écoute Beats Studio3 sans fil, Raptors blanc, au Canada. Le casque d'écoute circum-aural d'édition spéciale est maintenant disponible chez La Source et à lasource.ca.

« Nous sommes fiers de notre histoire de partenariats exclusifs avec Beats, et nous sommes heureux qu'ils aient choisi La Source pour le lancement canadien de ce casque d'écoute spécial Beats Studio3 sans fil d'édition Raptors, collection NBA, » dit Andaleeb Dobson, vice-présidente de la commercialisation chez La Source. « Comme destination pour les produits audio de marques renommées, La Source accueille ce casque d'écoute iconique de Beats à notre large gamme de produits audio. »

Description du produit

Beats Studio3 sans fil, porté par certains de vos joueurs favoris, se caractérise par les couleurs authentiques et le logo iconique des Raptors de Toronto.

Caractéristiques clés :

Annulation adaptative du bruit « Pure ANC » qui bloque activement le bruit ambiant

Autonomie de pile jusqu'à 40 heures

Puce Apple W1 pour la connectivité sans fil Bluetooth® de classe 1 et l'efficacité de la pile

Fonction « Fast Fuel », une recharge de 10 minutes qui vous donne 3 heures de lecture

Prenez des appels, contrôlez la musique et activez Siri grâce aux commandes sur le casque

Prix et détails

Casque d'écoute Beats Studio3 sans fil - collection NBA - Raptors blanc est disponible au prix de 399,99 $ (400,74 $ au NB; 400,24 $ au QC avec FGE) dans les magasins La Source et à lasource.ca.

À propos de La Source

La Source est le plus vaste commerçant techno du Canada avec plus de 400 magasins dans l'ensemble du pays. Nos experts en techno bien informés offrent d'excellents conseils aux consommateurs sur la plus récente techno de marques renommées, y compris; les téléphones mobiles, les produits pour le domicile intelligent, le divertissement à domicile, la bureautique et l'audio. Pour de plus amples renseignements, visitez un de nos magasins ou lasource.ca.

SOURCE La Source

Communiqué envoyé le 29 mars 2019 à 08:00 et diffusé par :