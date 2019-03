Yechel Gagnon reçoit le Prix du CALQ - Créatrice de l'année en Montérégie





LONGUEUIL, QC, le 29 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Créatrice de l'année en Montérégie à l'artiste en arts visuels Yechel Gagnon. Ce prix, assorti d'un montant de 5 000 $, lui a été remis par madame Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, lors d'une cérémonie organisée par Culture Montérégie. Cette soirée de remise de prix qui s'est tenue le 28 mars au Café centre d'art, à Boucherville, a réuni plus de 80 personnes, issues principalement du milieu artistique montérégien, ainsi que d'autres partenaires et amis de la culture.

Tous étaient rassemblés pour célébrer l'excellence artistique en Montérégie, notamment par la remise de ce 17e prix du CALQ dans la région. Sylvain Massé, président de Culture Montérégie, a profité de l'occasion pour souligner l'importance que revêt son partenariat avec le Conseil des arts et des lettres du Québec : « Nous sommes heureux que Yechel Gagnon enrichisse la vie montérégienne par ses oeuvres et fiers de nous associer au Conseil des arts et des lettres du Québec pour en souligner la valeur.?»

La lauréate, Yechel Gagnon

Yechel Gagnon est une artiste en arts visuels originaire de Longueuil. Sa production oscille entre des tangentes picturales, architecturales et conceptuelles, allant d'une certaine esthétique orientale à des courants philosophiques développés au sein de l'histoire de l'art occidental. Sa pratique artistique se caractérise par une correspondance intime entre les qualités matérielles de chaque forme et de chaque médium employé, qu'il s'agisse de bas-reliefs sur contreplaqué, de gaufrages, de frottages, d'eaux-fortes, de moulages d'aluminium ou d'installations architecturales de grandes dimensions. Elle a participé à plusieurs événements artistiques en Montérégie, notamment à la présentation à Longueuil de Hoarding, une oeuvre éphémère in situ. Son travail a également été présenté internationalement, notamment en Europe, en Chine ainsi qu'en Amérique du Nord?; dans des lieux prestigieux comme le McMaster Museum of Art en Ontario et la galerie Cynthia Reeves, intégrée au complexe du MASS MoCa au Massachusetts. Yechel Gagnon a aussi participé à la 6e biennale internationale d'art de Beijing et le Musée national des arts de Chine a fait l'acquisition d'une de ses oeuvres à cette occasion.

Les membres du jury du Conseil des arts et des lettres du Québec ont souligné « la grande qualité des oeuvres de Yechel Gagnon et plus particulièrement son fascinant travail sur la texture et les matériaux. Cette artiste étonnante, à la pratique riche et originale, bénéficie d'un important rayonnement, ici comme à l'international. » (extrait des commentaires du jury)

Les finalistes au prix du CALQ - Créateur ou Créatrice de l'année en Montérégie

Deux autres artistes en arts visuels étaient finalistes pour l'obtention de ce prix : André Dubois, de Saint-Lambert, et André Michel, de Mont-Saint-Hilaire. Le processus créatif d'André Dubois repose sur la récupération et la transformation de matériaux sociaux. À partir d'objets et de matières issus de notre quotidien, il revisite les espaces de vie contemporaine, lieu de fascination et d'interprétation. Depuis près de 50 ans, André Michel oeuvre à mieux faire connaître les modes de vie passés et présents des Autochtones, un processus fondé sur la communication, le respect et la confiance. Il expose avec succès ses oeuvres partout dans le monde, notamment au Canada, en France, en Hollande, en Australie et en Russie.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger. En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créateurs dont les réalisations se distinguent par leur qualité et leur rayonnement.

Culture Montérégie

Fondé en 1977, Culture Montérégie a pour mission de regrouper et de mobiliser, dans un esprit de concertation, l'ensemble des personnes, physiques ou morales, établies en Montérégie qui exercent une activité professionnelle dans les domaines de la culture et des communications. L'organisme les représente et leur offre des services. Il fait la promotion de la culture et des communications et participe au développement culturel de la Montérégie.

