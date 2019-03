Monarques vend la redevance sur Pandora





La transaction permettra à Monarques de réduire de 800 000 $

le coût d'acquisition des propriétés McKenzie Break et Swanson

MONTRÉAL, le 29 mars 2019 /CNW/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer qu'elle a vendu une redevance de 0,5 % sur les revenus nets de fonderie de la propriété Pandora (la « redevance Pandora ») à Agnico Eagle Mines Limited. La redevance Pandora faisait partie des actifs que Monarques a acquis de Mines Richmont en octobre 2017. En contrepartie de la redevance Pandora, les paiements de Monarques pour les propriétés McKenzie Break et Swanson seront réduits de 800 000 $, comme suit :

Dates Paiement Entente

originale Entente

amendée Statut 21 décembre 2017 Paiement en actions 600 000 $ 600 000 $ Payé 21 décembre 2018 Paiement au comptant Paiement en actions 400 000 $ 600 000 $ 400 000 $ 600 000 $ Payé Payé 21 décembre 2019 Paiement au comptant Paiement en actions 400 000 $ 600 000 $ 400 000 $ -

21 décembre 2020 Paiement en comptant Paiement en actions 400 000 $ 600 000 $ 400 000 $ 400 000 $

21 décembre 2021 Paiement au comptant Paiement en actions 400 000 $ 600 000 $ 400 000 $ 600 000 $

Total 4 600 000 $ 3 800 000 $



« Il s'agit d'une excellente transaction pour Monarques, puisqu'elle nous permet de tirer encore plus de bénéfices de la transaction avec Richmont en monétisant un actif non essentiel, a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. La propriété McKenzie Break a pris énormément de valeur depuis le début des forages en 2018, car nous avons été en mesure d'accroître la taille du gisement et de confirmer son potentiel à haute teneur. Comme mentionné dans notre communiqué du 20 mars 2019, nous analysons présentement les résultats des forages de 2018 sur McKenzie Break et planifions le programme de suivi pour 2019. »

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de poursuivre son expansion par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), la Mine Beaufor, les projets avancés Croinor Gold (voir vidéo), McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que des projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

SOURCE Corporation Aurifère Monarques

Communiqué envoyé le 29 mars 2019 à 07:45 et diffusé par :