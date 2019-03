Pharmascience inc. lance (Pr)pms-PROGESTERONE en capsules de 200 mg indiqué comme traitement adjuvant à l'oestrogénothérapie subsitutive postménopausique





MONTRÉAL, le 29 mars 2019 /CNW Telbec/ - Pharmascience inc. est fière de lancer Prpms-PROGESTERONE 200 mg (progestatif), le seul progestatif en capsule de 200 mg disponible au Canada pour les femmes non hystérectomisées, comme traitement adjuvant à l'oestrogénothérapie substitutive postménopausique afin de réduire significativement les risques d'hyperplasie endométriale et de carcinome. 1

La ménopause est un processus qui se déroule sur plusieurs années. Elle débute en moyenne vers le début de la cinquantaine. Des études démontrent que la prise d'oestrogènes, couramment prescrite durant la ménopause, maintient l'ossature de la femme et prévient les fractures d'ostéoporose, tout en aidant à soulager les symptômes associés à leur état. La progestérone peut être ajoutée à l'oestrogénothérapie substitutive pour éviter la stimulation de la paroi interne de l'utérus et son cancer. 2

« Nous sommes très fiers de lancer ce format innovant. Prpms-PROGESTERONE en capsules de 200 mg offrira plus de commodité aux patientes. Nous nous engageons envers la santé des femmes et nous réjouissons à l'idée d'innover davantage et d'accroître notre présence dans ce segment des plus importants » déclare Al Moghaddam, Vice-président, Ventes et marketing chez Pharmascience Canada.

Chaque capsule de Prpms-PROGESTERONE contient 200 mg de progestérone micronisée, ainsi que d'autre ingrédients non-médicinaux qui incluent de l'huile de tournesol. 1

À propos de Pharmascience inc.

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 60 pays. Figurant au 56e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) grâce à 43 millions de dollars d'investissement en 2018, Pharmascience inc. et le 4e plus grand manufacturier de médicaments génériques en vente libre au pays.

Pharmascience inc. fabrique et commercialise des médicaments génériques vendus avec ordonnance, en vente libre et distribués par le pharmacien, ainsi que des médicaments injectables fabriqués au Canada et approuvés par la Food and Drug Administration (FDA). L'entreprise commercialise près de 300 familles de produits sous 20 formes de dosages distincts, ce qui représente plus de 2 000 produits. Au Canada seulement, plus de 45 millions d'ordonnances de produits de Pharmascience inc. sont remplies chaque année.

En 2018, le prestigieux magazine Forbes a classé Pharmascience inc. parmi sa liste des 300 meilleurs employeurs. Pharmascience inc. a une culture philanthropique établie de longue date auprès de la collectivité, tant à l'échelle locale qu'internationale. Pendant plus de 20 ans, l'entreprise a collaboré avec Partenaires Canadiens pour la Santé Internationale (HPIC) dans le but d'aider l'organisme à accroître l'accès aux médicaments. La somme des médicaments essentiels offerts par Pharmascience inc. atteint à ce jour près de 70 millions de dollars.

Pour obtenir davantage de renseignements sur l'entreprise, veuillez visiter www.pharmascience.com.

References: 1. Prpms-PROGESTERONE monographie de produit. Pharmascience Inc. 15 août, 2018. 2. Association des obstétriciens et gynécologues du Québec http://www.gynecoquebec.com/. Consulté: 27 mars 2019.

