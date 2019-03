Le développement durable est inscrit dans l'ADN de Desjardins





Rapport de responsabilité sociale et coopérative 2018

LÉVIS, QC, le 29 mars 2019 /CNW Telbec/ - La responsabilité sociale est intimement liée à la mission et à aux valeurs coopératives du Mouvement Desjardins. Ainsi, le quinzième rapport de responsabilité sociale et coopérative de Desjardins illustre l'intégration progressive des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance à l'ensemble de ses activités pour contribuer au développement d'une économie durable et responsable.

« Ce rapport de responsabilité sociale et coopérative me rend particulièrement fier de nos réalisations et de notre engagement à travailler toujours dans l'intérêt de nos membres et clients. Cela représente un changement en profondeur, que nous continuons d'opérer dans toutes les sphères de nos activités », a mentionné Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Desjardins crée des emplois de qualité, soutient des projets structurants pour les milieux de vie de ses membres et clients, encourage l'essor des entreprises et met en oeuvre une panoplie d'actions structurantes pour contribuer concrètement à la transition énergétique. Ces actions sont quelques-unes des forces qui animent le groupe financier coopératif pour enrichir la vie des personnes et des communautés et créer une prospérité partagée.

389 M$ en retour aux membres et à la collectivité

Fonds de 100 M$ pour le développement des collectivités

Programmes d'éducation financière et de finance solidaire

Contribuer à la transition énergétique pour faire face au défi climatique

Desjardins soutient les objectifs de développement durable des Nations Unies et l'Accord de Paris. Le rapport fait donc notamment état des actions concrètes mises en place pour diminuer l'empreinte carbone de ses activités et faire face au défi climatique.

10 % de réduction de l'empreinte carbone des placements sur une cible de 25 % d'ici 2020

2,33 G$ en soutien au secteur des énergies renouvelables

11 nouveaux produits d'investissement responsable

200 bornes de recharge pour véhicules électriques

On y présente également les innovations de produits et services qui simplifient la vie des membres et des clients de Desjardins au quotidien et les projets qui témoignent de l'engagement auprès des jeunes et de l'entrepreneuriat.

L'institution financière la plus cool auprès des jeunes

Pour consulter la revue des faits saillants et le rapport complet, cliquez ici.

