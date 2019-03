/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada visite Kenora, en Ontario/

La responsabilité sociale est intimement liée à la mission et à aux valeurs coopératives du Mouvement Desjardins. Ainsi, le quinzième rapport de responsabilité sociale et coopérative de Desjardins illustre l'intégration progressive des critères...

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, termine sa visite du Nord-Ouest de l'Ontario à Kenora, où il rencontrera des dirigeants locaux et autochtones pour en savoir plus sur leurs...