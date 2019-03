Le Festival du mariage sur une île de Galleria a réuni plusieurs célébrités internationales et marques de luxe haut de gamme





SHANGHAI, 29 mars 2019 /PRNewswire/ -- La marque mondiale du mariage Galleria a récemment organisé son Festival du mariage sur une île à la Mercedes-Benz Arena de Shanghai, en Chine, parallèlement au 26e Oriental Billboard Music Festival que la société a parrainé. Cet événement a vu participer le célèbre réalisateur de films primé aux Oscars Regis Wargnier, le styliste reconnu Jimmy Choo, le porte-parole de la marque Galleria Jang Dong Gun, l'ambassadrice de la marque mondiale Chopard Petra Nemcova, la directrice de la bijouterie Cartier Julie Soulisse, ainsi que de nombreux entrepreneurs commerciaux célèbres.

Il s'agit certainement de la première fois qu'un événement haut de gamme sur le mariage collabore avec un festival international de musique. Grâce à la participation de nombreuses célébrités et de marques mondiales de mode haut de gamme lors de son événement international de mode à grande échelle, Galleria s'inscrit à la tête des tendances de la mode. Célèbre auprès des jeunes consommateurs, des célébrités et des stars pour son sens aigu de la mode, Galleria est reconnue auprès des futurs mariés en Chine et constitue le premier choix des jeunes mariés. En outre, la marque suscite un vif intérêt auprès des icônes de la mode, et fait se réunir un grand nombre de célébrités du Web, qui font la queue pour faire appel à la marque mondiale du mariage Galleria. Galleria est devenue une marque célèbre pour de nombreuses célébrités du Web, qui se prennent en photo pour montrer à leurs abonnés les scènes internationales.

En tant que chef de file dans le secteur des mariages internationaux tendance, Galleria continue de jouer un rôle actif et clé dans les cercles internationaux du divertissement et du luxe. Galleria a présenté un festival annuel de la mode qui transcende le temps, offre un magnifique divertissement et brise les frontières. Le Festival du mariage sur une île Galleria 2019 constitue le tout dernier défi de Galleria, ainsi qu'une innovation révolutionnaire. À l'avenir, Galleria entend faire du Festival du mariage sur une île Galleria l'événement de mariage le plus tendance dans le secteur du mariage.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/841982/Galleria_Island_Night.jpg

