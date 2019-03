Déclaration du ministre Bains concernant la décision de FCA de couper un quart de travail à son usine de Windsor





OTTAWA, le 28 mars 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Je suis très déçu par les nouvelles concernant l'usine automobile de Fiat Chrysler, à Windsor.

« Mes pensées immédiates vont aux employés concernés, à leurs familles et à la communauté de Windsor.

« J'irai demain à Windsor pour offrir le soutien fidèle de notre gouvernement à ces travailleurs et à leurs familles, ainsi que pour exprimer notre détermination à lutter pour leurs emplois.

« Malgré cette mauvaise nouvelle en raison de la diminution de la demande mondiale, le secteur canadien de l'automobile demeure fort. Avec notre écosystème technologique avancé, notre accès au marché sans pareil et notre place au sein de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine hautement intégrée, nos travailleurs hautement qualifiés de l'automobile sont particulièrement bien placés pour concevoir et construire les voitures d'aujourd'hui et de demain.

« Notre gouvernement a toujours été présent pour les travailleurs et l'industrie de l'automobile, ayant investi 434 millions de dollars dans 40 projets, attirant plus de 6 milliards de dollars d'investissements.

« Nous sommes fermement résolus à faire tout ce que nous pouvons pour défendre ces travailleurs et leurs emplois. »

