Bonjour et Hola de la part de Microdrones.com

ROME, New York, 28 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les versions française et espagnole de Microdrones.com sont désormais en ligne. Il vous suffit de vous rendre sur Microdrones.com et de sélectionner votre préférence de langue parmi l'anglais, l'allemand, le français ou l'espagnol. Vous pouvez changer la langue à tout moment dans les paramètres du menu principal ou tout en bas de la page.

Alors que Microdrones continue d'augmenter sa présence mondiale sur 6 continents et de fournir les solutions intégrées les plus avancées du secteur, tous les efforts sont déployés pour offrir aux utilisateurs du site web Microdrones.com une expérience dans leur langue préférée. Dans les cas où les traductions ne sont pas disponibles, le contenu par défaut sera l'anglais.

À propos de Microdrones

Fondée en Allemagne en 2005, Microdrones a conçu le premier appareil quadrirotor commercial du monde et l'entreprise demeure au premier plan de l'industrie des solutions professionnelles d'UAV.

En jumelant des drones robustes à des capteurs de pointe, Microdrones offre des solutions sophistiquées clés en main qui aident les entreprises à utiliser facilement les UAV pour le relevé, la cartographie, la construction, l'inspection, l'agriculture de précision, l'exploitation minière et d'autres applications commerciales. Une ingénierie allemande de qualité, des vols de très longue durée, une résistance aux enjeux environnementaux et des technologies comme le géoréférencement direct font des solutions de Microdrones le choix le plus efficace, sécuritaire et rentable pour les usagers commerciaux.

Microdrones dessert les marchés du monde entier. Pour en savoir plus sur Microdrones, consultez www.microdrones.com .



Personne ressource :

Bret Burghdurf

Directeur marketing pour l'Amérique et les nouveaux marchés

Microdrones

news@microdrones.com

