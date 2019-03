La Starlight Hybrid Global Real Assets Trust (NEO : SCHG.UN) publie ses résultats de fin d'exercice





TORONTO, le 28 mars 2019 /CNW/ - Starlight Investments Capital LP (« Starlight Capital »), au nom de la Starlight Hybrid Global Real Assets Trust (la « fiducie ») a annoncé aujourd'hui les résultats financiers de la fiducie pour la période du 13 décembre (date de la création) au 31 décembre 2018.

Faits saillants de l'année jusqu'à présent

La fiducie a réalisé son premier appel public à l'épargne le 13 décembre 2018 et, le 21 décembre 2018, les placeurs pour compte du premier appel public à l'épargne ont partiellement exercé leur option de sur-allocation de 75 901 parts de série A supplémentaires de la fiducie aux termes de l'option pour attributions supplémentaires. Incluant l'exercice de l'option de pour attributions supplémentaires, la fiducie a émis un total de 2 034 901 parts de série A, 141 000 parts de série F et 750 000 parts de série C chacune à un prix d'offre de 10,00 $ par part pour un produit brut de 29,3 millions de dollars

Faits saillants du portefeuille

Au 31 décembre 2018, la fiducie détenait un placement de 27 800 000 $ dans la Starlight Global Real Assets LP

(« Real Assets LP ») d'une juste valeur de 27 795 664 $, dont les placements étaient composés de trésoreries.

(« ») d'une juste valeur de 27 795 664 $, dont les placements étaient composés de trésoreries. 4 395 000 $ du produit net détenu dans la Real Real Estate LP ont été affectés à des investissements futurs dans le portefeuille privé.

Au 26 mars 2019, le portefeuille privé de la fiducie comptait des engagements de 5,5 millions $ envers Eaglecrest Infrastructure Canada LP et de 5,5 millions $ envers le Starlight Canadian Residential Growth Fund.

Valeur liquidative par part de la série

Voici la valeur liquidative en date du 31 décembre 2018 et du 28 février 2019 :



31 décembre 2018 28 février 2019 Augmentation Série A 9,38 $ 9,60 $ 0,22 $ Série C 9,83 $ 10,04 $ 0,21 $ Série F 9,64 $ 9,86 $ 0,22 $

La baisse de la valeur liquidative par part de chaque série par rapport au prix d'émission est principalement attribuable aux coûts d'émission du premier appel public à l'épargne. L'augmentation de la valeur liquidative par part de chaque série entre le 31 décembre 2018 et le 28 février 2019 est principalement attribuable à l'appréciation du marché des titres publics de la Real Assets LP.

Le prix du marché des parts de série A à la Bourse NEO Exchange Inc. était de 10,00 $ en date du 31 décembre 2018 et du 28 février 2019.

Faits saillants des opérations

Le produit net du premier appel public à l'épargne a principalement servi à payer les coûts d'émission et à acheter des parts de la Real Assets LP.

Résultats opérationnels



Pour la période du 13 décembre

2018 au 31 décembre 2018 Perte de placement (4 336) $ Dépenses (58 176) Perte de placement nette (62 512) Baisse de l'actif net attribuable aux porteurs de parts (62 512) $

Renseignements financiers

Les états financiers du Fonds, les notes complémentaires et le rapport de gestion pour la période close le 31 décembre 2018 sont disponibles sur le site Web de Starlight Capital à l'adresse www.starlightcapital.com ou www.sedar.com.

Au sujet de la Starlight Hybrid Global Real Assets Trust

L'objectif de placement de la Fiducie est de procurer aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles stables et une plus-value du capital à long terme au moyen d'une exposition à des actifs immobiliers de qualité institutionnelle dans les secteurs mondiaux de l'immobilier et des infrastructures.

Au sujet de Starlight Capital et de Starlight Investments

Starlight Capital est un gestionnaire d'actifs indépendant offrant des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse et des produits structurés. Notre objectif est de maximiser les rendements ajustés selon le risque pour le compte des investisseurs grâce à une méthode rigoureuse de placements ciblés axés sur les entreprises. Starlight Capital est une filiale en propriété exclusive de Starlight Investments. Starlight Investments est une société privée à service complet de placements immobiliers et de gestion d'actifs. L'entreprise gère plus de 9,0 milliards $ d'actifs pour le compte de coentreprises institutionnelles, de FPI cotées en bourse, de fonds à capital fixe et de fonds de placement et elle est dirigée par une équipe chevronnée composée de plus de 150 professionnels. Veuillez visiter le site www.starlightcapital.com et communiquez avec nous sur LinkedIn.

SOURCE Starlight Capital

Communiqué envoyé le 28 mars 2019 à 19:33 et diffusé par :