Velodyne réalise un chiffre d'affaires d'un demi-milliard de dollars sur les capteurs lidar livrés





Velodyne a livré un total cumulé de 30 000 capteurs lidar d'une valeur globale d'un demi-milliard de dollars. Cette réussite souligne le leadership de Velodyne sur le marché des systèmes lidar et sa capacité de livrer une large gamme de capteurs lidar à des niveaux de production à grande échelle.

Avec plus de 250 clients dans le monde, Velodyne est le fournisseur du plus grand volume de capteurs lidar de l'industrie automobile. Les capteurs lidar sont des composants fondamentaux des véhicules autonomes (VA) et des systèmes sophistiqués d'aide à la conduite (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS). Les capteurs de Velodyne sont utilisés dans une multitudes de nouvelles technologies et de secteurs à forte croissance, notamment sur les aéronefs sans pilote, dans les services de livraison, la cartographie, la sécurité industrielle, la robotique, la sécurité, les utilisations maritimes, etc.

« Nous avons franchi cette étape car l'équipe de Velodyne développe les solutions lidar les plus intelligentes et les plus puissantes. Velodyne a créé les premiers procédés de fabrication automatisée en interne au monde pour produire, à grande échelle, ses système lidar de qualité automobile » a déclaré David Hall, PDG et fondateur de Velodyne Lidar, Inc.

La gamme des produits de Velodyne répond aux besoins de l'autonomie et de l'assistance à la conduite et fournit des données de perception en temps réel qui assurent un fonctionnement fiable et sécurisé. Velodyne produit des capteurs directionnels et à vision panoramique avec la meilleure portée et résolution de leur catégorie. Les données informatiques de perception enrichies, fournies par ces capteurs assurent la détection immédiate des objets et des espaces libres pour une navigation sans danger.

Les opérations de fabrication de Velodyne comprennent une méga-usine de 200 000 pieds en Californie, soit pr`rs de 19 000 mètres carrés, qui utilise des techniques d'assemblage robotisées hautement automatisées pour créer une gamme de capteurs. Inventés par Velodyne, ces systèmes de fabrication révolutionnaire sont le fondement des capacités de production à grande échelle de l'entreprise. Velodyne intensifie également sa production avec l'octroi de licences de sa technologie lidar de base au fournisseur de niveau 1 Veoneer, pour un accord de fabrication à long terme et à grande échelle avec un constructeur automobile mondial.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne fournit les solutions lidar les plus intelligentes et les plus puissantes en matière d'autonomie et d'assistance à la conduite. Fondée en 1983 et basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, David Hall, fondateur et PDG de Velodyne, a inventé les systèmes lidar à vision panoramique en temps réel, révolutionnant la perception et l'autonomie dans les domaines de l'automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l'économique Pucktm, le polyvalent Ultra Pucktm, l'Alpha Pucktm, parfait pour une autonomie L4-L5, le VelaDometm à très grand-angle, et le Velarraytm optimisé pour les systèmes ADAS, sans oublier Vellatm, le logiciel révolutionnaire d'assistance à la conduite. Pour en savoir plus sur lidar, consultez sur le site de Velodyne, la Page Web Lidar 101.

