IPL Plastics Inc. annonce la conclusion de l'acquisition de Loomans Group N.V.





MONTRÉAL, le 28 mars 2019 /CNW/ - Plastiques IPL Inc. (« Plastiques IPL », « IPLP » ou la « Société ») (TSX: IPLP) a annoncé aujourd'hui la conclusion de l'acquisition de la totalité de Loomans Group N.V. (« Loomans ») pour une contrepartie totale de 85,5 millions de dollars américains (75 millions d'euros). La transaction a été financée par ses ressources de trésoreries et ses facilités de crédit existantes.

L'acquisition relutive de Loomans diversifie la présence géographique de Plastiques IPL, donnant de l'expansion à ses capacités en vue de servir une plus large clientèle. Loomans est une entreprise aux investissements sains et bénéficie d'une réputation établie de longue date en Europe continentale, ce qui offre à Plastiques IPL une solide plateforme pour sa future croissance dans cette région. Loomans sera intégrée à la division des solutions d'emballage de produits de consommation de l'entreprise.

À propos de Plastiques IPL

IPLP est un fournisseur de premier ordre de solutions de produits d'emballage durables principalement dans les marchés de l'alimentation, de la consommation, de l'agriculture, de la logistique et de l'environnement, qui exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Chine et au Mexique. IPLP compte environ 2 000 employés et possède des bureaux à Montréal et à Dublin. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site Web de la Société au www.iplpgroup.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut comprendre des énoncés qui sont des « énoncés prospectifs » ou qui pourraient être considérés comme tels. Ces énoncés prospectifs comprennent toutes les locutions qui ne correspondent pas à des faits passés. On reconnaît les énoncés prospectifs à l'emploi d'une terminologie prospective comme « croit », « estime », « prévoit », « planifie », « projette », « anticipe », « s'attend à ce que », « a l'intention de », « peut », « sera » ou « devrait », ou à l'utilisation négative de ces expressions ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable, ou par des discussions de stratégies, de plans, d'objectifs, d'évènements futurs ou d'intentions. Ces informations reflètent les attentes actuelles de la Société quant à l'avenir. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et sont assujettis à divers risques et incertitudes, dont bon nombre échappent à la volonté de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats et les évènements réels diffèrent considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans les informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment ceux dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société daté du 15 mars 2019. Cette information repose sur des hypothèses et opinions raisonnables à la lumière de l'information dont dispose la Société, et elle est formulée en date du présent communiqué de presse. La Société rejette toute obligation de mettre à jour l'une ou l'autre des informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure où elle est expressément tenue de le faire en vertu des lois applicables ou par un organisme de réglementation. La Société tient à avertir le lecteur que la liste de facteurs de risque et d'incertitude n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur ses résultats. Il y a lieu d'examiner attentivement les risques, incertitudes et hypothèses liés à ces énoncés lors de l'évaluation des informations prospectives et de ne pas se fier indûment à ces déclarations. Voir les rubriques « Énoncés prospectifs » et « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société pour une analyse des incertitudes, risques et hypothèses liés à ces énoncés.





