Imaflex présente une mise à jour de ses activités concernant la nouvelle ligne de coextrusion et les essais du produit ADVASEAL®





L'installation d'une ligne de coextrusion à 5 couches est en cours; celle?ci elle devrait être opérationnelle vers la fin du deuxième trimestre de 2019

Imaflex travaille de concert avec un chef de file mondial afin de mettre au point le film enduit ADVASEAL® et a bon espoir que les essais sur le terrain seront réalisés d'ici la fin de 2019

MONTRÉAL, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV: IFX) présente une mise à jour de ses activités concernant la nouvelle ligne de coextrusion à cinq couches et les essais du produit ADVASEAL®.

Installation d'une ligne de coextrusion à 5 couches en cours

« Nous avons le plaisir d'annoncer que la Société a reçu toutes les composantes destinées à la nouvelle ligne de coextrusion à 5 couches, et l'assemblage et l'installation sont en cours », a commenté M. Joe Abbandonato, président et chef de la direction d'Imaflex. En raison de certains retards de livraison inattendus de la part du fabricant, la Société prévoit que la ligne sera opérationnelle vers la fin du deuxième trimestre de 2019. Dès que la ligne entre en service, la hausse de la capacité de production annuelle serait d'environ 4 millions de livres.

Début prévu des études sur le terrain d'ADVASEAL® à l'automne 2019

« D'importants progrès continuent d'être réalisés auprès du chef de file technologique multinational dans la production d'ADVASEAL® », a souligné M. Abbandonato. Le fabricant contractuel emploie des chimistes, des ingénieurs de procédés et des techniciens de production qualifiés qui excellent dans la manipulation des produits chimiques et la mise au point de nouveaux produits. « De nombreux essais ont été réalisés dans leurs installations, et nous sommes de plus en plus confiants que le fabricant sera mesure de fournir du film enduit pour les essais d'efficacité sur le terrain qui doivent être tenus. »

« En raison de la paralysie partielle récente du gouvernement fédéral américain, nous avons connu des retards anormalement longs dans l'obtention des permis d'importation visant les ingrédients actifs utilisés avec ADVASEAL® et n'avons pas reçu les produits chimiques à temps pour la saison de culture printanière de 2019. Nous recevons actuellement les ingrédients actifs et avons bon espoir que les essais sur le terrain seront réalisés d'ici la fin de 2019. Ayant démontré et prouvé que notre pellicule à libération des herbicides, ADVASEAL® HSM, fonctionne, nous sommes confiants dans le fait que les produits phytosanitaires dans le nouvel ADVASEAL® seront libérés dans le sol de manière semblable ».

Date de déclaration des résultats du quatrième trimestre et de l'année civile 2018

Le 18 avril 2019, Imaflex annoncera ses résultats financiers consolidés pour le quatrième trimestre et l'année civile clos le 31 décembre 2018.

À propos d'Imaflex

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États?Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com.

