La Fondation XPRIZE annonce un prix spécial doté de 1 million USD pour des prouesses techniques en dehors d'un concours XPRIZE actuellement disputé





XPRIZE, leader mondial dans la conception et la gestion de compétitions incitatives qui changent le monde, annonce qu'un « Moonshot Award » (prix spécial) de 1 million USD sera octroyé à une équipe XPRIZE ayant démontré la réussite d'une prouesse technologique en dehors des paramètres ou du calendrier d'un concours XPRIZE.

Ce prix est inspiré de SpaceIL, une ancienne équipe Google Lunar XPRIZE, dont la mission de devenir la première entité privée non gouvernementale à se poser sur la surface de la lune est en cours, et devrait aboutir le 11 avril 2019. En cas d'alunissage réussi, XPRIZE remettra à SpaceIL le tout premier Moonshot Award.

« Bien que le Google Lunar XPRIZE n'ait pas été attribué, nous sommes ravis d'avoir encouragé diverses équipes du monde entier à poursuivre leurs ambitieuses missions lunaires. Et, en attribuant ce Moonshot Award, nous sommes fiers de pouvoir reconnaître la percée de SpaceIL », a déclaré Anousheh Ansari, président-directeur général de XPRIZE.

La société SpaceIL a été créée en 2011 par Yariv Bash, Kfir Damari et Yonatan Winetraub, afin de participer au concours Google Lunar XPRIZE. En 2015, SpaceIL est devenue la première équipe à annoncer un contrat de lancement, et ils ont lancé une fusée SpaceX Falcon 9 vers la lune, le 21 février 2019.

« La mission de SpaceIL représente la démocratisation de l'exploration spatiale. Nous anticipons avec confiance que la chute de ce premier domino entraînera une réaction en chaîne de missions commerciales de plus en plus abordables et reproductibles, vers la Lune et au-delà », a ajouté Peter H. Diamandis, fondateur et président exécutif de XPRIZE.

De futurs Moonshot Awards seront organisés dans d'autres domaines par XPRIZE, qui récompensera des « tirs lunaires » aussi bien au sens littéral que figuratif.

À propos de XPRIZE

