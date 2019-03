Avis aux médias - Événement spécial pour mettre en relief des investissements du budget de 2019 visant la croissance économique propre





PRINCE GEORGE, BC, le 28 mars 2019 /CNW/ - L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones soulignera les avantages du budget de 2019 qui fera en sorte qu'il soit plus facile et abordable pour les Canadiens de choisir un véhicule zéro émission et d'investir dans les communautés, visant la croissance économique propre.

Un point de presse suivra.

Date : 29 mars 2019



Heure : 9 h 45 (HNP)



Point de presse : 10 h 00 - 10 h 15



Lieu : Université du Nord de la Colombie-Britannique

3333 University Way, Stationnement B

Prince George (Colombie-Britannique)

V2N 4Z9

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC)

Communiqué envoyé le 28 mars 2019 à 17:34 et diffusé par :