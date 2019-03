Avis aux médias - La ministre Bibeau et le ministre Carr tiendront un point de presse à Saskatoon





OTTAWA, le 28 mars 2019 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, et le ministre de la Diversification du commerce international, Jim Carr, seront à Saskatoon, en Saskatchewan, pour rencontrer des chefs de file du secteur agricole et leurs homologues provinciaux afin de discuter des questions d'accès aux marchés et des priorités du secteur agricole de la Saskatchewan.

Date : 29 mars 2019

Événement Heure Lieu Point de presse. Les

ministres Bibeau et Carr

rencontreront des

intervenants clés de

l'industrie du canola. 11 h 30 Lobby ou à l'extérieur de

la salle de conférence du

2e étage Centre de recherche et de

développement de

Saskatoon d'AAC 107 Science Place Saskatoon (SK) S7N 0X2 Point de presse. Les

ministres Bibeau et Carr

rencontreront leurs

homologues provinciaux. 13 h 20 (Les parcomètres seront

couverts pour offrir le

stationnement gratuit aux

invités et membres des

médias.) Mezzanine - deuxième

étage Centre canadien de

rayonnement synchrotron 44, boul. Innovation

Saskatoon (SK) S7N 2V3

