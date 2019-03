Une nouvelle escale de ZIM Integrated Shipping Services au port de Prince Rupert





PRINCE RUPERT, Colombie-Britannique, 28 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI), le Port de Prince Rupert et DP World Prince Rupert sont heureux d'annoncer l'inauguration d'une nouvelle desserte maritime hebdomadaire au terminal à conteneurs Fairview.



Le groupe ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) s'est associé à l'Alliance 2M et a ajouté Prince Rupert à la liste de ses destinations. Déjà présente dans plus de 100 pays, la desserte de ZIM a été inaugurée officiellement à Prince Rupert avec l'arrivée, le mercredi 27 mars 2019, des conteneurs de ZIM sur le navire Maersk Altair.

« L'Autorité portuaire de Prince Rupert est fière d'accueillir le groupe ZIM. La présence de ZIM à Prince Rupert confirme les avantages que procure le port en matière de vitesse, de fiabilité et de portée. Compte tenu de l'accroissement des capacités du CN dans l'ouest du Canada et de l'agrandissement du terminal à conteneurs Fairview ? qui sera en mesure d'accueillir 1,8 million de TEU d'ici 2022 ?, le port de Prince Rupert pourra continuer son expansion afin de soutenir les échanges commerciaux transitant par la porte d'entrée par excellence du Canada », a déclaré Shaun Stevenson, président-directeur général de l'autorité portuaire de Prince Rupert.

Dans la décennie qui a suivi l'ouverture du terminal à conteneurs Fairview, sa desserte navire-train exclusive s'est développée à un rythme plus rapide que dans tous les autres terminaux à conteneurs d'Amérique du Nord, et a acquis la réputation d'avoir les meilleurs temps de séjour et la meilleure productivité du secteur. La desserte ZIM ? une quatrième desserte hebdomadaire pour Prince Rupert ? offre la possibilité à tous les expéditeurs intermodaux situés le long du réseau ferroviaire continental du CN d'acheminer des marchandises via Prince Rupert.

« Nous sommes très heureux d'accueillir à Prince Rupert ZIM, notre client de longue date », a déclaré Keith Reardon, premier vice-président Expansion de la chaîne d'approvisionnement, Produits de consommation du CN. « C'est grâce à l'approche CN, reposant sur une solide collaboration avec nos clients et partenaires, et aux investissements dans notre infrastructure afin d'augmenter la capacité et la résilience, que nous pouvons aider ZIM à offrir la chaîne d'approvisionnement la plus efficace à ses clients. En utilisant cette escale, ZIM et ses partenaires de l'Alliance 2M, Maersk et MSC, emprunteront le trajet le plus court entre l'Asie et les marchés canadiens et américains. De concert avec DP World et l'autorité portuaire de Prince Rupert, nous comptons étoffer les prestations que nous offrons à ZIM. »

Le port de Prince Rupert ? l'installation nord-américaine la plus proche de l'Asie ? offre un accès direct au réseau ferroviaire continental de classe 1 du CN. Depuis sa conversion de la manutention de produits en rupture de charge à la manutention de conteneurs, le terminal à conteneurs Fairview évolue dans un corridor commercial dynamique qui dessert le centre du Canada et le Midwest américain. Grâce aux 500 000 TEU ajoutés à sa capacité par DP World en 2017 et aux plans d'accroissement de sa capacité intermodale de 1,8 million de TEU d'ici 2022, le Port de Prince Rupert est bien placé pour continuer sa remarquable croissance.

« DP World Prince Rupert souhaite la bienvenue à ZIM », a ajouté Maksim Mihic, directeur général de DP World (Canada) Inc. « L'arrivée de ce joueur illustre l'attrait croissant que présentent les services fiables et économiques du terminal à conteneurs Fairview. La traversée à partir de Prince Rupert est déjà reconnue comme la plus efficace et la plus courte entre l'Asie et les marchés nord-américains; la réussite de DP World Prince Rupert montre le soutien qu'elle reçoit au sein de la chaîne d'approvisionnement et auprès de ses partenaires ».

« Dans le cadre de nos nouveaux services Nord-Ouest en Asie-Pacifique, nous sommes ravis d'ajouter Prince Rupert à notre portefeuille en croissance qui comprend également nos autres portes d'entrée du Nord-Ouest du Pacifique. Grâce à notre collaboration stratégique avec l'Alliance 2M, nous pouvons proposer à nos clients les solutions optimales et les avantages exceptionnels que la nouvelle desserte de Prince Rupert peut offrir », a dit Nissim Yochai, vice-président exécutif du segment commercial transpacifique, ZIM.

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca.

