Sondage : Des employés utilisent le temps et les ressources de l'entreprise pour produire leur déclaration de revenus





Presque 2 travailleurs sur 5 affirment que des employés utilisent régulièrement les ressources du bureau pour remplir les documents fiscaux

TORONTO, le 28 mars 2019 /CNW/ - À l'approche de la date limite de déclaration de revenus, un nouveau sondage d'Accountemps indique que certains employés mettent la préparation de leur déclaration en priorité sur leurs responsabilités professionnelles. Quelque 29 % des travailleurs interrogés ont déclaré qu'il est courant que des employés de leur entreprise préparent leurs déclarations de revenus pendant les heures de bureau, 38 % des répondants indiquant que des employés utilisaient l'équipement et les ressources de leur employeur pour remplir les formulaires.

On a demandé aux travailleurs : « À votre avis, à quelle fréquence les employés de votre entreprise consacrent-ils du temps à la préparation de leur déclaration de revenus (p. ex. imprimer des documents, remplir des formulaires, parler à leur comptable) pendant les heures de travail? » Voici leurs réponses :

Très souvent 8 % Assez souvent 21 % Plutôt rarement 16 % Rarement 40 % Ne sait pas 14 %

99 %*

* Le total des réponses n'est pas de 100 %, car les chiffres ont été arrondis.

On a également demandé aux travailleurs : « À votre avis, à quelle fréquence les employés de votre entreprise utilisent-ils les ressources de l'entreprise (p. ex. photocopieur, imprimante, numériseur, salle de courrier) pour remplir les documents relatifs à leur déclaration de revenus? » Voici leurs réponses :

Très souvent 12 % Assez souvent 26 % Plutôt rarement 21 % Rarement 26 % Ne sait pas 15 %

100 %

L'enquête a également révélé que certaines entreprises abordent de façon proactive les distractions fiscales potentielles. En effet, 12 % d'entre elles offrent à leurs employés des avantages comme des réductions sur les logiciels et les services financiers ou sur des services de spécialistes en déclarations de revenus sur place.

« Vos impôts n'ont pas leur place sur la liste des choses à faire au bureau », a déclaré David King, président canadien d'Accountemps. « En plus de pouvoir entraîner des conséquences professionnelles, l'utilisation du temps et des ressources de l'entreprise vous met à risque de divulguer des informations confidentielles ou d'oublier des détails importants. Prévoyez du temps en dehors du travail pour donner à vos déclarations toute l'attention qu'elles méritent. »

Au sujet du sondage

Le sondage en ligne a été mis au point par Accountemps et mené par une firme de sondage indépendante. Il regroupe les réponses de plus de 500 Canadiens âgés de 18 ans ou plus qui travaillent dans des bureaux.

Accountemps

Accountemps, une entreprise de Robert Half, est le premier et le plus important service de dotation en personnel temporaire dans les domaines de la comptabilité, de la finance et de la tenue de livres dans le monde. L'entreprise compte plus de 300 emplacements répartis à travers le monde. D'autres ressources, y compris des services de recherche d'emploi ainsi que le blogue de l'entreprise, sont accessibles à roberthalf.ca/accountemps.

SOURCE Accountemps

Communiqué envoyé le 28 mars 2019 à 16:46 et diffusé par :