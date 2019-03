Avis aux médias - Coup d'envoi de Cité Elles MTL 2019





MONTRÉAL, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - La responsable de la transparence, de la démocratie, de la gouvernance, de la vie citoyenne et d'Espace pour la vie au comité exécutif de la Ville de Montréal, Laurence Lavigne-Lalonde, la présidente du conseil de ville, Cathy Wong, et la présidente du Conseil des Montréalaises, Dorothy Alexandre, invitent les représentants des médias au lancement de la 4e année de la simulation et formation Cités Elles MTL 2019, dans le cadre d'un petit-déjeuner à l'hôtel de ville.

Cette incursion à la démocratie municipale, qui comprend une simulation d'un caucus et d'un conseil municipal et qui se termine samedi, réunit 60 participantes, dont plus de la moitié est issue des minorités visibles et ethniques.

Le lancement aura lieu :

Date : Le vendredi 29 mars 2019



Heure : 8 h 30



Lieu : Hall d'honneur de l'Hôtel de ville

275, rue Notre-Dame Est

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 28 mars 2019 à 16:44 et diffusé par :