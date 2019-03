L'ACMTS rend hommage aux chefs de file en évaluation des technologies de la santé





OTTAWA, le 28 mars 2019 /CNW/ - L'ACMTS est fière de reconnaitre les réalisations remarquables et continues dans le domaine de l'évaluation des technologies de la santé (ETS) et d'annoncer les lauréats des Prix du mérite 2019 de l'ACMTS.

En plus de rendre hommage à deux personnes qui ont contribué de façon marquante au domaine de l'ETS au Canada, 10 médailles seront remises pour souligner le 30e anniversaire de l'ACMTS cette année. La Médaille anniversaire de l'ACMTS est décernée tous les cinq ans à des personnes qui contribuent à l'excellence du système de santé au Canada.

Dre Deborah Marshall est professeure aux départements de sciences de la santé communautaire et de médecine à la Cumming School of Medicine (CSM) de l'Université de Calgary. Elle a été l'une des têtes dirigeantes du perfectionnement de méthodologies en économie qui ne considèrent pas seulement les technologies de la santé, mais aussi les trajectoires de soins, le contexte et les ressources restreintes. Lors de la séance plénière d'ouverture, devant plus de 800 personnes présentes au symposium annuel de l'ACMTS, Dre Marshall recevra le Prix d'excellence Dre-Jill-M.-Sanders en évaluation des technologies de la santé qui reconnait les personnes qui ont fait une contribution marquante et durable à l'ETS, aux examens de médicaments fondés sur des données probantes ou en gestion optimale des technologies de la santé au Canada.

« Je me sens honorée et flattée. Être reconnue de la sorte m'a fait réfléchir à ma carrière, à l'ouverture de l'office canadien de coordination de l'ETS en 1990 et au parcours important accompli dans ce domaine en ce qui a trait à l'inclusion d'une diversité de méthodes et de perspectives. Je suis très reconnaissante d'avoir eu la possibilité de contribuer à l'évolution de ce domaine », nous dit humblement Dre Marshall.

Dre Marshall est une chef de file en ce qui concerne l'inclusion de plusieurs voix dans les politiques de santé. Avec d'autres chercheurs, elle a fondé le programme Patient and Community Engagement Research (PaCER) de l'Université de Calgary en partenariat avec Services de santé Alberta et a joué un rôle majeur à l'échelle internationale dans la rédaction de plusieurs rapports d'orientation sur les bonnes pratiques de recherche quant à des méthodes novatrices de modélisation de simulation dans la pratique afin d'améliorer la qualité et la viabilité des systèmes de santé et de mesurer les préférences des patients. Elle est membre de l'O'Brien Institute for Public Health et du McCaig Institute for Bone and Joint Health à la CSM.

Dr Brian O'Rourke, PDG de l'ACMTS, déclare : « Nous avons une grande dette envers Dre Deborah Marshall pour son rôle de pionnière dans l'inclusion du point de vue des patients dans la modélisation économique. Elle a ainsi ouvert la porte à une nouvelle génération de chercheurs en économie de la santé, comme Dre Lauren Cipriano, la lauréate du Prix Maurice McGregor cette année. »

Le prix Dr Maurice McGregor reconnait les étoiles montantes qui ont le potentiel de devenir des chefs de file en ETS. Il sera présenté lors du Symposium de l'ACMTS 2019.

Dre Cipriano est une meneuse en ce qui concerne l'utilisation des statistiques, de l'économie, de la recherche opérationnelle et de l'analyse des systèmes pour résoudre des problèmes de politiques de la santé. Son travail sur le dépistage et les politiques de traitement de l'hépatite C de même que sur le diagnostic de fibrillation auriculaire ou la prévention de l'ACV a eu une grande influence dans le milieu. Sa métaanalyse récente sur le risque d'AVC chez les personnes qui souffrent de fibrillation auriculaire a été citée par les lignes directrices sur le traitement par anticoagulants de la Société européenne de cardiologie et elle a collaboré à une évaluation économique de l'ACMTS visant à éclairer les lignes directrices canadiennes de surveillance de la fibrillation auriculaire.

« C'est un honneur pour moi de recevoir ce prix, nous dit Dre Cipriano, professeure adjointe à la Ivey Business School de l'Université Western en Ontario. J'ai passé une grande partie de ma carrière à travailler directement dans le domaine des ETS et j'accepte ce prix très fièrement. Je tiens à souligner le travail important accompli par d'autres, comme Dre Marshall, sans qui nous ne serions pas où nous en sommes aujourd'hui. »

En plus du Prix d'excellence Dre-Jill-M.-Sanders en évaluation des technologies de la santé et du Prix Maurice McGregor, 10 médailles du 30e anniversaire seront remises lors du Symposium de l'ACMTS 2019. Présentées pour la première fois en 2014 pour célébrer le 25e anniversaire de l'ACMTS, les médailles anniversaire de l'ACMTS sont décernées à des personnes dont le travail acharné et le dévouement ont contribué à établir et à maintenir l'évaluation des technologies de la santé (ETS) comme composante essentielle d'un système de soins de santé efficace.

Les médailles du 30e anniversaire de l'ACMTS seront remises à :

D r Stirling Bryan , un économiste de la santé très réputé dont le travail appuie les décisions de politique de santé; D r Bryan agit actuellement comme professeur à la School of Population and Public Health de l'Université de la Colombie-Britannique et est directeur du Centre for Clinical Epidemiology & Evaluation au Vancouver Coastal Health Research Institute.

, un économiste de la santé très réputé dont le travail appuie les décisions de politique de santé; D Bryan agit actuellement comme professeur à la School of Population and Public Health de l'Université de la Colombie-Britannique et est directeur du Centre for Clinical Epidemiology & Evaluation au Vancouver Coastal Health Research Institute. D re Tammy Clifford , membre clé de l'équipe de direction de l'ACMTS et scientifique en chef de l'ACMTS pendant 10 ans, elle est actuellement la vice-présidente des programmes de recherche aux Instituts de recherche en santé du Canada et est une contributrice reconnue internationalement à la croissance et la vitalité des ETS dans le monde.

, membre clé de l'équipe de direction de l'ACMTS et scientifique en chef de l'ACMTS pendant 10 ans, elle est actuellement la vice-présidente des programmes de recherche aux Instituts de recherche en santé du et est une contributrice reconnue internationalement à la croissance et la vitalité des ETS dans le monde. D r Edgar Hunt a assuré la présidence du Conseil d'administration de l'ACMTS où il a mené la transition de l'Office canadien de coordination de l'évaluation des technologies de la santé vers l'ACMTS, a supervisé une croissance importante de l'organisation et a joué un rôle clé dans le lancement du programme d'agent de liaison de l'ACMTS.

a assuré la présidence du Conseil d'administration de l'ACMTS où il a mené la transition de l'Office canadien de coordination de l'évaluation des technologies de la santé vers l'ACMTS, a supervisé une croissance importante de l'organisation et a joué un rôle clé dans le lancement du programme d'agent de liaison de l'ACMTS. D re Arminée Kazanjian , directrice fondatrice de la British Columbia Office of Health Technology Assessment, agit désormais comme professeure à la School of Population and Public Health de la faculté de médecine à l'Université de la Colombie-Britannique.

, directrice fondatrice de la British Columbia Office of Health Technology Assessment, agit désormais comme professeure à la School of Population and Public Health de la faculté de médecine à l'Université de la Colombie-Britannique. D re Pascale Lehoux , meneuse des premières heures dans le renforcement des capacités d'ETS, elle a développé et géré le programme de maitrise internationale en Évaluation et gestion des technologies de la santé; D re Lehoux est actuellement professeure agrégée au département d'Administration de la santé à l'Université de Montréal.

, meneuse des premières heures dans le renforcement des capacités d'ETS, elle a développé et géré le programme de maitrise internationale en Évaluation et gestion des technologies de la santé; D Lehoux est actuellement professeure agrégée au département d'Administration de la santé à l'Université de Montréal. Elaine MacPhail a contribué à mettre au point les procédures du Programme commun d'évaluation des médicaments de l'ACMTS et des programmes d'utilisation optimale de l'ACMTS; Elaine a été à l'origine de la participation des patients à l'ACMTS et est maintenant à la retraite.

a contribué à mettre au point les procédures du Programme commun d'évaluation des médicaments de l'ACMTS et des programmes d'utilisation optimale de l'ACMTS; Elaine a été à l'origine de la participation des patients à l'ACMTS et est maintenant à la retraite. D re Janet Martin , spécialiste de l'ETS en milieu hospitalier, est actuellement directrice du the Centre for Medical Evidence, Decision Integrity & Clinical Impact (MEDICI) et professeure agrégée au département de Médecine périopératoire et d'anesthésie et d'Épidémiologie et biostatistique à la Schulich School of Medicine & Dentistry de l'Université Western.

, spécialiste de l'ETS en milieu hospitalier, est actuellement directrice du the Centre for Medical Evidence, Decision Integrity & Clinical Impact (MEDICI) et professeure agrégée au département de Médecine périopératoire et d'anesthésie et d'Épidémiologie et biostatistique à la Schulich School of Medicine & Dentistry de l'Université Western. D re Ingrid Sketris est une chef de file dans l'application des connaissances au Canada Atlantique et formatrice de la prochaine génération de producteurs d'ETS; D re Sketris est actuellement professeure et directrice associée de recherche au Collège de pharmacie à l'Université Dalhousie .

est une chef de file dans l'application des connaissances au Canada Atlantique et formatrice de la prochaine génération de producteurs d'ETS; D Sketris est actuellement professeure et directrice associée de recherche au Collège de pharmacie à l'Université . D r Terrence Sullivan a été président du Conseil d'administration de l'ACMTS de 2011 à 2018 et ancien PDG d'Action cancer Ontario ; D r Sullivan est un ardent défenseur de la prise de décisions factuelles en soins de santé et préside actuellement le Comité de la qualité/sécurité de l'Hospital for Sick Children, le Comité de gouvernance d'Exactis Innovation et le Comité de vérification et des finances pour Vector A.I.

a été président du Conseil d'administration de l'ACMTS de 2011 à ancien PDG d'Action cancer ; D Sullivan est un ardent défenseur de la prise de décisions factuelles en soins de santé et préside actuellement le Comité de la qualité/sécurité de l'Hospital for Sick Children, le Comité de gouvernance d'Exactis Innovation et le Comité de vérification et des finances pour Vector A.I. Dr George Wells est un expert internationalement reconnu en métaanalyse en réseau et contributeur clé à la méthodologie de l'ETS; Dr Wells est actuellement professeur au département d'Épidémiologie et de médecine communautaire de l'Université d' Ottawa .

« L'évaluation des technologies de la santé est reconnue comme un élément essentiel d'un système de santé dynamique qui soutient une meilleure santé, une meilleure expérience des patients et une meilleure valeur, a déclaré le Dr O'Rourke. Les personnes que nous honorons avec ces médailles méritent notre reconnaissance pour avoir aidé le Canada à devenir un leader internationalement reconnu en ETS. Je suis fier de les féliciter et les remercier pour leurs contributions. »

