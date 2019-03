Investissement majeur dans la route transcanadienne près du parc national des Glaciers pour rendre les déplacements plus sécuritaires et plus efficaces





GOLDEN, QC, le 28 mars 2019 /CNW/ - Il est essentiel de disposer d'infrastructures de transport solides et efficaces pour relier les collectivités, stimuler le commerce et le tourisme, et renforcer l'économie et la classe moyenne.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Claire Trevena, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la C.-B., ont annoncé un financement pour l'amélioration de 4,4 kilomètres de la route transcanadienne entre le parc national des Glaciers et la ville de Golden.

Les travaux consistent à élargir de deux à quatre voies le tronçon de route et à remplacer le vieux pont du ruisseau Quartz par une nouvelle structure à quatre voies. Des améliorations seront également apportées aux routes d'accès près du pont du ruisseau Quartz afin de réduire la congestion automobile, et un nouveau pont sera construit pour remplacer le ponceau du ruisseau Wiseman.

L'élargissement à quatre voies de la route 1 et le nouveau pont du ruisseau Quartz amélioreront la circulation et la sécurité des conducteurs, tandis que le remplacement du ponceau du ruisseau Wiseman créera un passage sécuritaire pour la faune. Une fois les travaux terminés, les touristes pourront mieux circuler sur ce tronçon de route lorsqu'ils se déplaceront entre les magnifiques attractions naturelles de la région, et les entreprises pourront transporter leurs marchandises plus efficacement le long de ce corridor commercial vital.

Citations

« Il est essentiel de faire en sorte que les personnes et les biens puissent circuler efficacement afin d'aider nos entreprises à soutenir la concurrence et d'améliorer la qualité de vie des Canadiens. Ces améliorations cruciales sur la route 1 réduiront considérablement les risques de collisions et feront en sorte que les résidents, les touristes et les entreprises puissent se déplacer en toute sécurité et efficacement dans la région pendant de nombreuses années. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Un certain nombre de collisions graves se sont produites sur ce tronçon de la route 1 au fil des ans, et ces améliorations feront une grande différence sur le plan de la sécurité. L'élargissement de la route et le remplacement de l'actuel pont à deux voies au-dessus du ruisseau Quartz par une structure à quatre voies amélioreront également l'efficacité pour les conducteurs de véhicules commerciaux. »

L'honorable Claire Trevena, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la C.-B.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada alloue un montant maximal de 49 924 542 $ au projet dans le cadre des Projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada, tandis que la province de la Colombie-Britannique y consacre 71 502 715 $.

Ce projet sera mis en oeuvre dans le cadre de l'entente sur les avantages pour les collectivités de la province. Ces avantages incluent des possibilités d'emplois et le développement professionnel pour les résidents locaux, et l'intégration des apprentis et des travailleurs sous-représentés dans le domaine de la construction.

Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne, est le plan établi par le gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments.

Étant donné que de nombreuses municipalités à l'échelle du Canada sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

Le budget de 2019 s'appuie sur le plan Investir dans le Canada du gouvernement, dans le cadre duquel le gouvernement investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les infrastructures des collectivités partout au pays.

De cette somme, plus de 10,1 milliards de dollars sont consacrés à des projets de commerce et de transport, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui sont disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

