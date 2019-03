Johnson & Johnson Vision annonce la disponibilité au Canada d'ACUVUE OASYS avec TECHNOLOGIE LUMINO-INTELLIGENTE TRANSITIONS





La superstar de baseball Bryce Harper nommé ambassadeur des nouvelles lentilles cornéennes qui s'adaptent parfaitement aux conditions d'éclairage changeantes[1]

MARKHAM, Ontario, le 28 mars 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Johnson & Johnson Vision annonce la disponibilité au Canada d'ACUVUE OASYS avec TECHNOLOGIE LUMINO-INTELLIGENTE TRANSITIONS. Une lentille cornéenne photochromique première en son genre2 désignée comme étant une des « meilleures inventions de 2018 » par TIME. Ces lentilles cornéennes s'adaptent parfaitement aux changements d'éclairage, ce qui aide les yeux à se rétablir 5 secondes plus vite de la lumière vive, réduit les halos et les motifs en étoile la nuit? et permet de voir mieux en plissant moins des yeux, du matin au soir1,3?? .

Johnson & Johnson Vision a également collaboré avec le joueur de baseball professionnel Bryce Harper qui agit à titre d'ambassadeur d'ACUVUE OASYS avec TRANSITIONS. Bryce porte les lentilles cornéennes ACUVUE OASYS avec TRANSITIONS sur le terrain durant la saison 2019 et partage son expérience directe avec des séries de contenu vidéo. Le premier épisode raconte son expérience de port des lentilles ACUVUE OASYS avec TRANSITIONS et la première fois qu'il les porta à son entraînement pour la saison à venir. Pour voir la vidéo « Bryce se joint à l'équipe ACUVUE », visitez https://www.youtube.com/watch?v=JwTT1H0Z6DM

« Mes yeux doivent être au meilleur de leur capacité pour que je puisse reconnaître les lancers au bâton et réagir rapidement sur le terrain, peu importe les conditions d'éclairage. » affirme Bryce Harper. « Depuis que je porte ACUVUE OASYS avec TRANSITIONS pour ma préparation de la saison, je plisse moins des yeux et je vois mieux. »

Les données d'enquête nationale de Johnson & Johnson Vision révèlent que Bryce Harper n'est pas le seul :

La nouvelle enquête montre aussi que :

En moyenne par jour, la plupart des Canadiens (81 %) sont incommodés par certains types de conditions d'éclairage 4 .

. Plus de la moitié (53 %) des Canadiens aimeraient que leurs yeux puisent suivre le rythme et s'ajuster à différentes conditions d'éclairage à la même vitesse que leur rythme de vie 4 .

. La majorité des Canadiens (63 %) disent qu'ils donnent une meilleure performance, que ce soit au travail ou lors de la pratique d'activités physiques, lorsque leurs yeux ne subissent pas de stress. Et plus de la moitié (56 %) des gens disent que leurs yeux sont affectés par le stress causé par une lumière vive et éblouissante 4 .

. La situation la plus courante durant laquelle les Canadiens sont incommodés par la lumière est derrière le volant alors que sept personnes sur dix affirment être incommodés par la lumière durant la conduite 4 .

. Pour s'ajuster à la lumière incommodante, plus de la moitié des Canadiens disent aider leurs yeux en les plissant (69 %) et en les protégeant (67 %). De plus, 40 % disent être inquiets de la fréquence à laquelle ils plissent des yeux 4 .

. Lorsqu'ils sont incommodés par la lumière, les Canadiens disent le plus souvent que leurs yeux sont fatigués (48 %), qu'ils ont un mal de tête (33 %), sont distraits (33 %), frustrés ou irrités (32 %)4.

« Découlant de recherches et développement approfondis sur la lumière incommodante, y compris des essais cliniques auprès de plus de 1 000 patients, ACUVUE OASYS avec TRANSITIONS est une nouvelle catégorie tout à fait emballante de lentilles cornéennes. » a souligné Thomas Swinnen, Président de Johnson & Johnson Vision Care, Inc. en Amérique du Nord. « Ce produit permettra aux porteurs de lentilles cornéennes de gérer parfaitement les conditions d'éclairage changeantes de leur vie et activités quotidiennes, et ce dans le cadre de notre engagement à aider les gens à voir mieux, mieux se connecter et vivre mieux. »

ACUVUE OASYS avec TRANSITIONS a été développée en collaboration avec Johnson & Johnson Vision Care, Inc. et Transitions Optical Limited, combinant ainsi les forces respectives de chaque entreprise.

Johnson & Johnson Vision est le leader mondial de lentilles cornéennes et Transitions Optical est le fournisseur chef de file des verres de lunettes photochromiques (à adaptation intelligente) dans le monde et, grâce à sa technologie, elle établit de nouvelles normes de performance avancée, de confort visuel croissant et de protection optimale contre la lumière bleue nuisible.

ACUVUE OASYS avec TRANSITIONS sont des lentilles cornéennes réutilisables à remplacement aux deux semaines. Elles seront offertes sur le marché canadien à compter du 1er avril. Pour obtenir plus d'informations ou trouver un professionnel de la vue dans votre région, visitez www.acuvue-fr.ca. Suivez la conversation à #Plissermoinslesyeuxvoirmieux.

Méthodologie de l'enquête

Johnson & Johnson Vision Care Inc. et TRUE Global Intelligencetm, pratique de recherche interne de FleishmanHillard, ont mené un sondage en ligne de 5 minutes, auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 035 adultes canadiens âgés de 18 ans et plus, du 12 février au 18 février, dans le but d'explorer la prévalence de la sensibilité à la lumière chez les consommateurs. La marge d'erreur est de +/-3 % à un niveau de confiance de 95 %.

Johnson & Johnson Vision

Chez Johnson & Johnson Vision, partie de Johnson & Johnson Medical Devices Companies*, notre ambition est audacieuse : changer la trajectoire des soins de santé oculaire dans le monde. Par l'entremise de nos sociétés d'exploitation, nous offrons des innovations qui permettent aux professionnels de la vue d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients tout au long de leur vie, et ce grâce à des produits et des technologies qui répondent aux besoins insatisfaits, y compris l'erreur de réfraction, les cataractes et la sécheresse des yeux. Dans les communautés présentant de plus grands besoins, nous travaillons en collaboration pour offrir un accès élargi à des soins de la vue de qualité. Nous nous engageons aussi à aider les gens à voir mieux, mieux se connecter et vivre mieux. Visitez-nous à www.jjvision.com. Suivez-nous sur Twitter à @JNJVision et sur LinkedIn à Johnson & Johnson Vision.

Johnson & Johnson Medical Devices Companies

À titre d'entreprise oeuvrant dans le domaine des appareils médicaux la plus complète au monde, nous nous appuyons sur un demi-siècle d'expérience, en fusionnant la science et la technologie pour façonner l'avenir de la santé et en faire bénéficier un plus grand nombre de personnes dans le monde. Grâce à notre étendue, profondeur et portée incomparables en termes de solutions chirurgicales, orthopédiques, visuelles et interventionnelles, nous travaillons en vue de profondément changer la façon dont sont assurés les soins de santé. Pour un engagement à vie!

*Correspondant aux activités chirurgicales, orthopédiques, visuelles et interventionnelles au sein du segment de Johnson & Johnson's Medical Devices

Ces lentilles ne remplacent pas les lunettes de soleil.

Information importante à l'intention des porteurs de lentilles cornéennes : Les lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD ne sont offertes que sur ordonnance pour corriger la vue. Seul un professionnel de la vue peut déterminer si des lentilles cornéennes conviennent. Le port de lentilles cornéennes peut entraîner, bien que rarement, de graves problèmes de la vue. Pour éviter de tels problèmes, il faut respecter les programmes de port et de remplacement des lentilles ainsi que les instructions d'entretien fournies par le professionnel de la vue. Ne pas porter de lentilles cornéennes en cas d'infection ou d'inconfort oculaire, de larmoiement excessif, de changements de la vue, de rougeurs ou d'autres problèmes oculaires. Si l'une ou l'autre de ces conditions se manifeste, retirer les lentilles et communiquer immédiatement avec un professionnel de la vue. Pour obtenir plus d'information sur le port, l'entretien et la sécurité des lentilles cornéennes, consulter un professionnel de la vue et demander le guide d'instructions à l'intention des patients, composer le 1-800-667-5099 ou visiter acuvue-fr.ca.

?Aide à protéger contre les effets nuisibles du rayonnement ultraviolet sur la cornée et l'oeil.

?MISE EN GARDE : Les lentilles cornéennes anti-UV ne remplacent pas les lunettes de protection

anti-UV, comme les lunettes de sécurité ou de soleil qui bloquent les UV, parce qu'elles ne couvrent pas complètement l'oeil et le pourtour de l'oeil. Il faut continuer de porter des lunettes anti-UV tel qu'indiqué. REMARQUE : L'exposition à long terme aux UV est un facteur de risque associé aux cataractes. L'exposition dépend d'un certain nombre de facteurs, comme ceux liés à l'environnement (altitude, géographie, nébulosité) et à l'individu (durée et nature des activités extérieures). Les lentilles cornéennes anti-UV aident à protéger les yeux contre les effets nuisibles du rayonnement ultraviolet. Cependant, aucune étude clinique n'a démontré que le port de lentilles cornéennes anti-UV réduit le risque de développer des cataractes ou d'autres troubles oculaires. Consulter un professionnel de la vue pour en savoir plus.

Les marques de commerce de tiers contenues dans le présent document sont les marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

ACUVUE, ACUVUE OASYS et ACUVUE OASYS avec HYDRACLEAR PLUS sont des marques de commerce des Soins de la vision Johnson & Johnson, division de Johnson & Johnson inc. 2018. Transitions est une marque déposée. Le logo Transitions, la TECHNOLOGIE LUMINO-INTELLIGENTE TRANSITIONS et les LENTILLES LUMINO-INTELLIGENTE TRANSITIONS sont des marques de commerce de Transitions Optical, Inc. utilisées sous licence par Transitions Optical Limited et Johnson & Johnson Vision Care, Inc.

Avertissements concernant des énoncés prévisionnels

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prévisionnels » tels que définis dans la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 en ce qui concerne ACUVUE OASYS avec TRANSITIONS. Le lecteur est donc prié de ne pas se fier à ces énoncés prévisionnels. Ces derniers sont basés sur les attentes actuelles d'évènements futurs. Si des hypothèses sous-jacentes devaient se révéler inexactes, si des risques connus ou inconnus ou si des incertitudes devaient se matérialiser, les résultats actuels pourraient varier de façon significative des prévisions et des projections de Johnson & Johnson Vision Care, Inc., de toute autre compagnie Johnson & Johnson Medical Devices Companies ou de Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes sont notamment, mais non exclusivement : incertitudes des approbations de réglementation; incertitudes du succès commercial; défis pour les brevets; concurrence, y compris les avancées technologiques, nouveaux produits et brevets obtenus des concurrents; difficultés et délais de fabrication; efficacité du produit ou problèmes de sécurité résultant des rappels du produit ou des mesures réglementaires; changements aux lois et règlements applicables, y compris les réformes globales dans le domaine des soins de santé; changements des comportements et habitudes de dépense des acheteurs de produits et services de soins de santé; et tendances de la maîtrise des coûts de soins de santé. Une liste complémentaire des descriptions de ces risques, incertitudes et autres facteurs se trouve sur le formulaire 10-K du rapport annuel de Johnson & Johnson pour l'exercice financier ayant pris fin le 30 décembre 2018, y compris dans les sections intitulées « Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements » et « Item 1A. Risk Factors, », et dans le plus récent rapport trimestriel enregistré sur le formulaire 10-Q de la compagnie ainsi que les dépôts subséquents auprès de la commission des valeurs mobilières. Des copies de ces dépôts sont disponibles en ligne à www.sec.gov et www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Ni Johnson & Johnson Vision Care, Inc., ni Johnson & Johnson Medical Devices Companies ni Johnson & Johnson s'engagent à mettre à jour tout énoncé prévisionnel résultant de nouvelles informations ou évènements et développements futurs.

© Soins de la vision Johnson & Johnson, division de Johnson & Johnson inc. 2019

© 2018 Time USA LLC. Utilisé sous licence.

? Des essais cliniques ont montré que les consommateurs âgés entre 40 et 65 ans peuvent davantage bénéficier de cet avantage de la lentille inactivée ACUVUEMD OASYS avec TransitionsTM ?? Comparativement à ACUVUEMD OASYS avec HYDRACLEARMD PLUS 1 Données internes JJV, 2018 : Définition d'ACUVUEMD OASYS avec technologietm Lumino-intelligente Transitionstm 2 Communiqué de presse de la FDA : FDA clears first contact lens with light-adaptive technology https://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm604263.htm 10 avril 2018 . 3 Données de JJV sur le dossier 2018. Déclarations cliniques objectives sur ACUVUE OASYS avec Transitions 4 Enquête au Canada en 2019 de JJV et FH TRUE Global Intelligencetm

