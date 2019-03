Sondage : Les leaders Canadiens du domaine des technologies pourraient devoir augmenter l'enjeu pour embaucher les candidats souhaités





Offrir une rémunération concurrentielle est le plus grand obstacle à l'embauche pour les leaders du secteur des TI

TORONTO, le 28 mars 2019 /CNW/ - Les employeurs du secteur des technologies qui ont de la difficulté à attirer des talents pourraient devoir passer en revue leurs offres salariales. Le cabinet mondial de dotation en personnel Robert Half Technology a sondé l'opinion de décideurs du secteur des TI au Canada en ce qui touche les problèmes liés à l'embauche, et le principal élément soulevé était une incapacité à offrir des programmes de rémunération concurrentiels aux candidats (33 %). Parmi les autres obstacles courants, mentionnons le rythme d'embauche (21 %) et le manque d'avantages accessoires et sociaux (14 %).

On a demandé aux leaders du secteur des technologies de nommer les obstacles les empêchant d'attirer des talents au sein de leur organisation. Les réponses les plus populaires étaient les suivantes* :

Rémunération (33 %) : Les salaires que nous offrons sont beaucoup moins élevés que ceux qu'offrent nos concurrents. Rythme d'embauche (21 %) : Notre processus d'embauche est très lent et nous perdons de bons candidats en attendant la prise d'une décision. Avantages accessoires et sociaux (14 %) : Nous n'offrons pas autant d'avantages accessoires et sociaux uniques que les autres employeurs locaux. Concurrence (11 %) : D'autres grandes entreprises intéressantes de la région ont tendance à embaucher tous les bons candidats. Sensibilisation (8 %) : Nous ne déployons pas assez d'efforts en vue de faire la promotion de notre organisation à titre d'endroit où il fait bon travailler.

* Le classement tient compte du pourcentage de leaders du secteur des technologies ayant indiqué que l'énoncé était le premier des trois facteurs qui comptent le plus pour les professionnels des TI.

« Le secteur des technologies est un marché où les professionnels talentueux se font rares, et les entreprises se doivent de proposer des offres solides et concurrentielles pour impressionner les meilleurs candidats, souligne Deborah Bottineau, directrice de district pour Robert Half Technology. Si votre entreprise a de la difficulté à offrir des salaires supérieurs à la moyenne ou des mesures incitatives coûteuses, envisagez d'inclure des avantages non monétaires, comme des jours de congé supplémentaires, des options de travail souples ou des occasions de perfectionnement professionnel. »

« Comme les candidats très recherchés ne vous attendront pas, il est essentiel de réduire le temps entre leur approche initiale et la décision définitive, explique Mme Bottineau. Simplifiez votre processus d'embauche et communiquez régulièrement avec les candidats avant qu'ils se désintéressent ou acceptent une offre concurrentielle. »

Au sujet du sondage

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half Technology et mené par une firme de sondage indépendante de premier plan. Le rapport est fondé sur les réponses de 270 décideurs du secteur des TI au Canada. Tous les répondants du secteur des TI ont été sélectionnés selon leur pouvoir d'embauche dans les services des systèmes d'information ou des technologies de l'information d'une entreprise.

À propos de Robert Half Technology

Robert Half Technology, qui compte plus de 100 bureaux dans le monde, est un chef de file en dotation de professionnels en technologies de l'information pour des projets allant du développement Web à l'intégration de systèmes multiplateformes, en passant par la sécurité des réseaux et le soutien technique. Robert Half Technology offre des services de recherche d'emploi en ligne à roberthalf.ca/fr/technology. Les visiteurs peuvent demander un exemplaire du Guide salarial 2019 de Robert Half Technology.

