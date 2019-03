Budget de 2019 : Bâtir un Canada meilleur





PEACHLAND, BC, le 28 mars 2019 /CNW/ - Depuis 2015, les Canadiens qui travaillent fort ont prouvé ce qui est compris depuis longtemps : une économie vigoureuse prend appui sur une classe moyenne forte.

Il y a près de quatre ans, les Canadiens ont décidé d'adopter un plan pour investir dans la classe moyenne et offrir une aide réelle aux personnes qui travaillent fort pour en faire partie.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, était à Peachland pour parler du budget de 2019, qui s'intitule Investir dans la classe moyenne, le plan du gouvernement visant à créer davantage de bons emplois bien rémunérés,à supporter nos villes, à permettre à un plus grand nombre de Canadiens de devenir propriétaires, à aider les personnes obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, à appuyer les aînés et à jeter les bases d'un régime d'assurance-médicaments national.

Dans le cadre du budget de 2019, le gouvernement du Canada propose les mesures suivantes :

Soutenir les priorités relatives aux infrastructures locales des municipalités, en proposant un paiement supplémentaire unique de 2,2 milliards de dollars au moyen du Fonds de la taxe sur l'essence qui doublera l'engagement du gouvernement pris envers les communautés en 2018- 2019, et fera en sorte que les communautés aient les fonds dont elles ont besoin pour payer les réparations essentielles et d'autres projets locaux importants.

Les nouveaux investissements annoncés dans le budget de 2019, combinés à la baisse d'impôts et au fait que les Canadiens ont plus d'argent dans leurs poches chaque mois et occupent de bons emplois font partie des bonnes raisons pour que les Canadiens aient plus confiance envers ce que l'avenir leur réserve, à eux et à leur famille.

«? La force de ce pays n'a d'égale que la force des communautés qui le composent. Il y a près de quatre ans, les Canadiens ont fait le choix d'adopter un plan pour investir dans la classe moyenne et dans ses communautés. Ces investissements rapportent. Le budget de 2019 constitue l'étape suivante du plan du gouvernement visant à supporter ses communautés en maintenant la vigueur et la croissance de l'économie du Canada et à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronnes-Autochtones

"L'annonce d'une augmentation substantielle du Fonds de la taxe sur l'essence est une nouvelle réjouissante pour Peachland. Comme c'est le cas pour de nombreuses petites communautés, nous devons composer avec le coût des projets d'infrastructure. Une augmentation du financement permettra de réaliser des projets d'infrastructure particulièrement nécessaires, qui, autrement, pourraient être remis à plus tard."

Cindy Fortin

Mairesse de Peachland, Colombie-Britannique

Au cours des quatre dernières années, le gouvernement a concentré ses efforts sur le renforcement et la croissance de la classe moyenne et sur l'offre d'une aide véritable aux personnes qui travaillent fort pour en faire partie, pour que chacun ait des chances réelles et égales de réussir.

Dans le cadre du plan du gouvernement, les canadiens qui travaillent fort ont créé plus de 900?000 nouveaux emplois, à temps plein pour la plupart, abaissant ainsi le taux de chômage au niveau le plus bas depuis plus de 40 ans. On constate notamment une hausse particulièrement forte de l'emploi chez les femmes.

L'Allocation canadienne pour enfants aide les familles à assumer le coût élevé associé au fait d'élever des enfants, en donnant plus d'argent à neuf familles canadiennes sur dix et en contribuant à sortir près de 300?000 enfants de la pauvreté.

Plus de neuf millions de Canadiens profitent de la réduction d'impôt pour la classe moyenne du gouvernement, ce qui leur donne davantage d'argent pour qu'ils peuvent économiser ou utiliser pour acheter ce dont ils ont besoin.

Un Régime de pensions du Canada bonifié, qui augmentera la prestation de retraite maximale du RPC jusqu'à concurrence de 50 % au fil du temps, donne aux travailleurs d'aujourd'hui et de demain une plus grande sécurité de revenu lorsqu'ils prendront leur retraite.

Le gouvernement réalise des investissements sans précédent dans les infrastructures, notamment dans le cadre de la nouvelle Stratégie nationale sur le logement, ce qui aide un plus grand nombre de Canadiens à trouver un chez-soi sûr et abordable.

