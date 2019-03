Lifestyle Delivery Systems Inc. élargit les activités de marketing de ses produits et les initiatives de sensibilisation à l'égard de la Société





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 28 mars 2019 /CNW/ -- Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « Société ») annonce ses nouvelles initiatives visant à élargir les activités de marketing pour inclure toutes les gammes de produits de CSPA Group, Inc., la vision organisationnelle de Lifestyle Delivery Systems ainsi que ses objectifs au sein de l'industrie du cannabis. Pour l'aider à mettre en oeuvre ses initiatives, la Société a retenu les services de plusieurs conseillers de haut niveau en matière de marketing numérique et de relations publiques, dont Winning Media, Equity Guru et Stockhouse, ainsi que The Green Scene Podcast.

L'objectif de ces interactions est de stimuler l'intérêt envers les gammes de produits CannaStripsTM et Rêveur, et aussi de faire connaître au marché la vision plus large de LDS en tant qu'entreprise dont les activités verticalement intégrées couvrent les graines isogénétiques jusqu'aux produits finaux livrés directement à la clientèle. La Société et CSPA Group, Inc. travailleront en étroite collaboration avec les conseillers nouveaux et actuels en marketing et en relations publiques pour informer le marché à l'égard des gammes de produits Rêveur et CannaStripsTM, et pour en faire la promotion au sein de celui-ci.

Brad Eckenweiler, chef de la direction de LDS, déclare : « Une grande partie du marché continue de sous-estimer LDS; elle ignore les importantes différences de LDS sur le plan des capacités opérationnelles, de même que les distinctions permettant à la Société de se démarquer des concurrents qui disposent de capacités moindres, d'une expertise plus étroite et d'une croissance potentielle limitée. Nous sommes persuadés que notre collaboration avec Winning Media, Equity Guru, Stockhouse et d'autres conseillers en marketing nous aidera à communiquer notre histoire et à être plus transparents aux yeux du marché. »

La Société continuera d'informer le marché à propos de l'ensemble des développements relatifs à Lifestyle Delivery Systems Inc.

À propos de CSPA Group, Inc.

Établi à Adelanto, en Californie, CSPA Group, Inc. est un fabricant, un distributeur et un transporteur au sein de l'industrie du cannabis de la Californie ayant reçu un permis de la ville et une licence de l'État pour fabriquer des distillats et des huiles extraites et pour produire les CannaStripsTM en vertu d'un contrat de licence avec Lifestyle Delivery Systems Inc., une société de la Colombie-Britannique.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une société technologique qui autorise sous licence l'utilisation de sa technologie à une installation de production et d'emballage ultramoderne située dans le sud de la Californie. La technologie de la Société permet de produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes à prendre oralement) qui sont non seulement une option plus sécuritaire et santé que toute autre forme d'administration, mais qui assurent aussi une biodisponibilité supérieure des composants du cannabis. Certaines bandelettes comprennent également des ingrédients supplémentaires coactifs, comme des produits nutraceutiques, des vitamines et des peptides. La technologie offre une nouvelle façon de mesurer précisément la dose et d'assurer la pureté du produit choisi. S'appuyant sur la technologie de la Société, le processus de production vérifie, du début à la fin, la qualité et la composition de tous les ingrédients se retrouvant dans chaque bandelette, ce qui donne un mode d'administration sécuritaire, uniforme et efficace.

Lifestyle Delivery Systems Inc.

Brad Eckenweiler

Chef de la direction et administrateur

information@lifestyledeliverysystems.com.

Déclaration de mise en garde :

Les places boursières canadiennes n'ont pas vérifié l'adéquation ni l'exactitude du contenu de ce communiqué de presse et ne sont pas responsables de celui-ci.

Les renseignements présentés dans ce communiqué de presse sont des énoncés prospectifs fondés sur des hypothèses formulées en date de la publication. Ces énoncés reflètent les estimations, les croyances, les intentions et les attentes actuelles de la direction. Ils ne sont pas garants du rendement ultérieur de la Société. Celle-ci avise les lecteurs que ces énoncés prospectifs sont incertains en soi et que le rendement réel peut être influencé par de nombreux facteurs matériels, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Mentionnons, parmi de tels facteurs, les risques et les incertitudes relatifs à l'historique de fonctionnement limité de la Société et à la nécessité de se conformer aux exigences environnementales et gouvernementales. De plus, la marijuana est encore une substance inscrite à l'annexe 1 de la loi relative aux substances placées sous contrôle des États-Unis (Controlled Substances Act) de 1970. Même si le Congrès a interdit au ministère de la Justice des États-Unis de dépenser des fonds fédéraux pour empêcher la mise en oeuvre de lois d'États relatives à la marijuana médicinale, cette interdiction doit être renouvelée chaque année afin de demeurer en vigueur. Par conséquent, des événements, conditions et résultats présents et futurs peuvent différer sensiblement des estimations, croyances, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les énoncés prospectifs. Sauf obligation en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières, la Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement ces énoncés.

