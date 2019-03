La société R9B annonce le partenariat avec la Fondation Linux afin d'étendre la portée de la formation HUNT





Le nouveau partenariat posera la base pour la prestation d'une formation avancée en cybersécurité

COLORADO SPRINGS, Colorado, 28 mars 2019 /CNW/ - La société R9B, l'un des principaux fournisseurs de formation, produits, et services avancés en cybersécurité, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait rejoint la Fondation Linux en tant que membre Argent et qu'elle allait travailler sur un nouveau système de prestation de formation mondial. Depuis 2011, R9B fournit une formation en cybersécurité à des organisations gouvernementales et privées, y compris des essais de qualification de mission pour le département de la Défense des États-Unis. En tant que membre de la Fondation Linux, la société pourra étendre la portée de son module de formation populaire HUNT Linux, l'une des trois parties d'une série de formation HUNT qui focalise également sur la chasse aux menaces informatiques pour Windows et les réseaux.

« Le risque potentiel d'une cyberattaque majeure auquel une organisation est exposée augmente de jour en jour et une préparation est une des meilleures défenses. Depuis près de dix ans, notre objectif est d'offrir le concept et la pratique de HUNT à une plus large audience et, grâce à la Fondation Linux, nous allons nous acquitter nettement mieux de cette mission », a ajouté Eric Hipkins, chef de la direction de R9B. « Le soutien financier de la fondation fait également du sens pour nous car nous reconnaissons l'importance stratégique de notre engagement dans les communautés des technologies et de notre capacité à tirer parti de cette expertise. »

En 2013, R9B est devenue la première société privée à fournir une certification et des solutions de chasse aux menaces informatiques à des entreprises commerciales. De nombreux cadres supérieurs, développeurs et opérateurs de la société possèdent des acquis en sécurité nationale et R9B a depuis longtemps pour mission de faire en sorte que les entreprises privées aient les mêmes connaissances et les mêmes outils que les états-nations, au vu de la sophistication croissante des cyberadversaires.

Fondée en 2000, la Fondation Linux est soutenue par plus de 1000 membres et est la principale plateforme mondiale de collaboration sur le logiciel libre, les normes ouvertes, les données ouvertes et le matériel libre. Les projets de la Fondation Linux sont critiques pour l'infrastructure mondiale, y compris Linux, Kubernetes, Node.js, ainsi que d'autres. L'appartenance à la Fondation Linux offre des opportunités de jouer un rôle de chef de file et d'exploitant dans les domaines de l'industrie, de la stratégie légale, des spécifications techniques et de la communauté.

Le directeur des recettes par intérim de R9B a confié pour sa part, « Notre appartenance à la Fondation Linux et notre engagement avec elle dépassent le simple soutien aux développeurs de logiciel libre. Plusieurs des éléments les plus fondamentaux du web fonctionnent sur Linux et d'autres projets à libre accès. Nous reconnaissons qu'en contribuant au dialogue aujourd'hui, nous sommes dans une position bien plus forte de contribuer à façonner l'avenir. »

Clyde Seepersad, directeur général de la formation et de la certification pour la Fondation Linux, a déclaré, « Nous souhaitons la bienvenue à R9B en tant que nouveau membre alors que nous poursuivons notre mission qui est d'étendre et d'approfondir les connaissances au sein de la communauté du logiciel libre. La combinaison de notre réseau de formation et de développement et de l'expertise spécifique de R9B en matière de chasse aux menaces informatiques améliorera considérablement la gamme de compétences de tous ceux qui oeuvrent pour sécuriser le cyberespace. »

À propos de R9B

Établie à Colorado Springs, au Colorado, la société R9B (root9B, LLC) est l'un des principaux prestataires de formation et de services avancés en cybersécurité à des clients commerciaux et gouvernementaux. Conjuguant une technologie de pointe, un développement tactique, des outils spécialisés et une expérience de mission approfondie, le personnel de R9B tire parti de sa vaste expérience au sein de la communauté du renseignement des États-Unis pour exécuter des engagements en matière d'analyse de vulnérabilité, de tests d'intrusion, de criminalistique numérique, de réaction aux incidents en informatique, de sécurité des systèmes de contrôle industriel (SCI) et de poursuite active des adversaires HUNT sur les réseaux du monde entier. Pour en savoir plus, visitez www.root9b.com.

