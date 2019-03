Ratification d'une déclaration d'intention commune pour la jeunesse du Québec





MONTRÉAL, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) et le Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec (Le Collectif) sont heureux d'annoncer la signature d'une déclaration d'intention commune afin de travailler ensemble pour les jeunes du Québec.

Le RCJEQ et le Collectif ratifient aujourd'hui une déclaration d'intention commune afin d'amorcer une collaboration active et constructive pour la réussite des jeunes du Québec. Devant leurs membres réunis à Montréal, les présidents des deux associations ont pris la parole pour confimer leur engagement mutuel.

« Cette déclaration d'intention commune est une étape importante. Elle renforce la volonté du RCJEQ de travailler à la coconstruction d'un modèle de financement permettant aux CJE de retrouver leur agilité d'intervention et d'action auprès des jeunes. Notre volonté première est que tous les jeunes aient accès à l'ensemble des services des CJE, quel que soit leur parcours, afin de pouvoir les accompagner au développement de leur plein potentiel. Dans le marché de l'emploi actuel, nous n'avons pas le luxe d'échapper un seul jeune », a déclaré monsieur Serge Duclos, président du RCJEQ.

« Avec cette déclaration d'intention commune, nous convenons de l'importance de créer une nouvelle vision pour le futur, en collaborant au redéploiement des CJE dans une dynamique propice à l'innovation et au développement de services de qualité pour tous les jeunes du Québec. Il s'agit de bâtir une véritable offre de services locale au profit de la jeunesse et aux couleurs de nos communautés. C'est pourquoi nous désirons unir nos efforts, dans un esprit de collaboration, pour favoriser la réussite de tous les jeunes québécois », a affirmé la présidente du Collectif, madame Martine Morissette.

Les deux associations sont convaincues que les CJE doivent disposer des leviers nécessaires pour continuer à s'adapter aux réalités changeantes du marché du travail, tout en demeurant profondément ancrés dans leur territoire respectif.

Lien connexe :

Déclaration d'intention commune

À propos des carrefours jeunesse-emploi (CJE)

Les CJE sont des organismes communautaires ayant pour mandat d'accompagner et de guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs démarches d'autonomie personnelle et sociale, en les aidant dans leur persévérance scolaire, dans leur cheminement vers l'emploi ou dans le développement de projets d'entrepreneuriat, de volontariat et de bénévolat. Les services et activités des CJE visent l'amélioration des conditions de vie générales des jeunes.

À propos du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)

Le RCJEQ regroupe, soutient et représente les carrefours jeunesse-emploi afin de développer, promouvoir et défendre, avec ses 82 membres, des orientations adaptées aux besoins issus des communautés locales, en vue de favoriser l'autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes de 16 à 35 ans. Le Secrétariat à la jeunesse, en collaboration avec le RCJEQ, assure la coordination, le déploiement et l'amélioration continue du Créneau carrefour jeunesse dans l'ensemble des CJE.

À propos du Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec (Le Collectif)

Le Collectif est un regroupement de 22 CJE implantés à travers le Québec, qui partagent des valeurs et des intérêts communs. Notre mission est de créer un espace dynamique de réflexion et d'action pour concevoir et promouvoir des pratiques originales au service des jeunes adultes âgés de 16 à 35 ans.

Sources : Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec

