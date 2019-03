euNetworks fait l'acquisition d'Onstage Online GmbH





euNetworks Group Limited ("euNetworks"), une société d'infrastructure de bande passante d'Europe occidentale, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de 100% des actions d'Onstage Online GmbH ("Onstage"), une société spécialisée dans les fibres basée à Vienne, en Autriche.

Onstage est un fournisseur de fibre optique solidement établi à Vienne, fondé en 1995 par Robert Dornetshuber, et à l'origine l'un des premiers fournisseurs de services Internet sur le marché autrichien. Le réseau métropolitain de fourreaux et de fibres qui passe sous la chaussée et dans les égouts comprend plusieurs anneaux de réseau redondants. Chaque noeud de l'épine dorsale est connecté à au moins deux autres noeuds du réseau, offrant ainsi une véritable diversité de routes. Le réseau se connecte directement à 16 centres de données dans la ville.

En tant que principal fournisseur d'infrastructure de bande passante, euNetworks possède et exploite des réseaux de fibres optiques profondes dans 14 villes d'Europe et exploite également un réseau long courrier très différencié qui couvre toute la région. euNetworks continue d'investir dans son réseau, construisant des routes uniques, ajoutant de multiples voies diverses et étendant sa portée aux sites clés hyperscale, grappes de données et points de rassemblement. Ces investissements alimentent la croissance de l'entreprise et sont motivés par les besoins en bande passante de ses clients.

"L'acquisition d'Onstage ajoute encore plus d'unicité à notre infrastructure basée sur la fibre optique", a déclaré Brady Rafuse, CEO d'euNetworks. "Notre réseau long-courrier se connecte à Vienne. L'ajout d'Onstage à euNetworks élargit notre portefeuille de réseaux métropolitains et offre immédiatement une diversité et une portée dans ce marché en croissance. Vienne est une plaque tournante Internet importante, à la fois pour la proximité de l'Allemagne et comme carrefour pour le trafic en direction de l'Asie et du Moyen Orient. Il s'agit d'une activité très complémentaire à euNetworks et le développement de notre présence en Autriche était une étape logique dans notre expansion. L'empreinte combinée apportera une valeur immédiate aux clients existants et à nos nouveaux clients d'Onstage que nous accueillons."

"Nous sommes ravis qu'Onstage ait été racheté par euNetworks", a déclaré Robert Dornetshuber, directeur général d'Onstage. "L'offre de bande passante d'euNetworks à travers l'Europe de l'Ouest est certainement en tête du marché et leur approche pour aligner le développement du réseau et l'investissement sur les besoins des clients est la bienvenue".

"Nos clients bénéficieront immédiatement de cette acquisition, grâce à l'accès à l'importante couverture en fibre optique d'euNetworks en Europe", a déclaré Rudolf Lesiak, associé directeur d'Onstage. euNetworks est très concentré sur ses clients et travaille étroitement avec eux pour satisfaire leur demande croissante en bande passante. Nous sommes ravis de nous joindre à l'équipe et de continuer à nous concentrer sur l'offre d'une expérience de service exceptionnelle ainsi que d'un plus grand nombre d'options de service à base de fibre optique à nos clients autrichiens".

"Il existe de fortes synergies entre les activités, a ajouté M. Rafuse. "Environ 90 % du chiffre d'affaires correspond aux produits phares d'euNetworks, à savoir la fibre noire, Wavelengths et Ethernet. Nous prévoyons une intégration rapide dans les systèmes et le réseau euNetworks. Nous sommes ravis d'accueillir Rudolf Lesiak d'Onstage et toute l'équipe au sein du groupe euNetworks, ainsi que leurs clients et fournisseurs. Leurs connaissances locales, leur expertise et leurs relations solides sur le marché sont inestimables alors que nous cherchons à accroître la présence d'euNetworks en Autriche. Robert Dornetshuber a décidé de prendre sa retraite après l'intégration de l'entreprise. Nous le remercions pour sa vision ayant mené à la construction de ce réseau métropolitain dense et nous lui souhaitons le meilleur."

À propos d'euNetworks

euNetworks est une entreprise d'infrastructures de bande passante qui détient et exploite 14 réseaux urbains en fibre optique, connectés à une dorsale interurbaine haute capacité couvrant 49 villes dans 15 pays à travers l'Europe. La société est le leader du marché de la connectivité entre centres de données, reliant directement plus de 370 centres à l'heure actuelle. euNetworks est également un fournisseur majeur de connectivité sur le cloud, reliant directement 14 plateformes cloud et offrant un accès à 7 autres. L'entreprise propose une gamme ciblée de services urbains et longues distances, dont la fibre optique noire, Wavelengths (longueurs d'onde en zone métropolitaine) et Ethernet. Des clients des secteurs du commerce de gros, de la finance, du contenu, des médias, des centres de données et des sociétés commerciales bénéficient de la gamme unique d'actifs fibre et fourreaux d'euNetworks conçus spécialement pour répondre à l'ensemble de leurs besoins en connectivité à large bande.

Pour plus d'information, rendez-vous sur eunetworks.com.

À propos d'Onstage Online GmbH

Onstage est l'un des premiers fournisseurs d'accès Internet sur le marché autrichien. L'entreprise est active sur le marché autrichien depuis 1995. Onstage offre à ses clients une solution informatique et de télécommunications à la fois optimale et rentable. Suite à l'acquisition de sa propre infrastructure fibre optique en 2007, Onstage a étendu son réseau fibre optique à Vienne.

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.onstage.at

