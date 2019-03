Radio-Canada ampute son secteur de la scénographie





MONTRÉAL, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Société Radio-Canada a annoncé aujourd'hui l'abolition de 16 postes en scénographie et d'un autre aux communications internes. Il s'agit donc maintenant de 59 postes supprimés depuis décembre 2018, à la SRC.

«?Depuis 2005, nous avons dénoncé la fermeture du costumier, du département des arts graphiques et des ateliers. C'est aujourd'hui le point final, puisqu'il ne restera plus que 14 personnes du côté scénique et de la scénographie, là où il y en avait 150 par le passé?», déplore Johanne Hémond, présidente du Syndicat des Communications de Radio-Canada (SCRC), elle-même issue de ce département. Parmi les postes supprimés aujourd'hui, on compte des machinistes, une habilleuse, un designer prothésiste et deux ensembliers. Certaines des personnes visées pourront se replacer ailleurs dans la SRC, mais cela entraîne néanmoins une grande période d'incertitude et une perte d'emploi pour certains qui ne pourront pas trouver de poste équivalent ailleurs à la SRC.

«?Toute cette restructuration qui se poursuit, morceau par morceau, nous inquiète au plus haut point. L'installation dans la nouvelle maison de la SRC ne peut pas être le prétexte pour laisser de côté les artisans de Radio-Canada, qui ont contribué à produire des émissions de qualité depuis des décennies?», soutient Johanne Hémond.

Cette dernière déplore également la disparition de l'émission Second regard. «?Je doute que la majorité des auditeurs de cette émission se retrouve maintenant sur les plateformes numériques comme semble le croire la direction?», affirme la présidente du SCRC. Rappelons que la direction a également annoncé, en décembre dernier, la fin des émissions Marina et Entrée principale, et la fermeture du département accessoires-meubles. Plusieurs postes ont aussi été coupés à Moncton, il y a quelques semaines.

«?Il est étonnant que deux des principaux dirigeants de la SRC, Catherine Tait et Michel Bissonnette, choisissent de délaisser la production à l'interne, alors qu'ils ont oeuvré dans le secteur de la production au privé?», conclut Johanne Hémond, qui souligne qu'il n'y aura bientôt plus que les émissions d'information qui seront produites entièrement à la SRC.

