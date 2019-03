Grande tournée régionale - L'opposition officielle part en tournée





QUÉBEC, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - Afin d'être à l'écoute des citoyens des différentes régions et de bien porter leurs préoccupations à l'Assemblée nationale, les élus de l'opposition officielle amorcent une grande tournée qui les mènera aux quatre coins du Québec.

Le premier arrêt de la grande tournée régionale se fera les 28 et 29 mars prochains à Rimouski. La députée de Bourassa Sauvé, madame Paule Robitaille, et le député de La Pinière, monsieur Gaétan Barrette, participeront à plusieurs rencontres et visites lors de ces deux jours de tournée.

« Pendant plus de trois ans, j'ai assumé la fonction de ministre responsable de la région de la Côte-Nord. Je sais à quel point il est important pour les intervenants régionaux d'avoir accès à leurs élus afin de discuter de leurs préoccupations et des défis qu'ils ont à relever. Pour bien représenter les citoyens, il faut d'abord être à l'écoute. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons décidé d'amorcer cette tournée qui nous mènera partout au Québec. »

Pierre Arcand, chef de l'opposition officielle

« Au cours des quatre prochaines années, les élus de l'opposition officielle iront à la rencontre des électeurs de toutes les régions du Québec. Il est essentiel d'aller sur le terrain et de discuter avec les citoyens et les acteurs locaux afin de prendre le pouls de la population et de pouvoir porter leurs préoccupations à l'Assemblée nationale. »

Gaétan Barrette, député de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour le Conseil du trésor et en matière de transports et Paule Robitaille, députée de Bourassa Sauvé et porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie

* Pour être au fait des dates des prochaines tournées régionales, restez à l'affut de nos médias sociaux.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 28 mars 2019 à 15:49 et diffusé par :