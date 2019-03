Une exposition du Musée des beaux-arts du Canada sans précédent, Le Canada et l'impressionnisme, débute une tournée européenne cet été





Cette première exposition consacrée aux oeuvres des impressionnistes canadiens sera présentée dans trois villes européennes - Munich , Lausanne et Montpellier - avant d'être présentée à Ottawa à l'automne 2020.

Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons regroupe près de 120 chefs-d'oeuvre canadiens peints entre 1880 et 1930 et rarement exposés.

L'exposition met en lumière la polyvalence et la maîtrise technique des artistes canadiens qui ont apporté leur contribution au mouvement impressionniste en France et à travers le monde.

OTTAWA, le 28 mars 2019 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada a le plaisir d'annoncer le lancement d'une nouvelle exposition présentée en collaboration avec la Kunsthalle München (Munich, Allemagne), la Fondation de l'Hermitage (Lausanne, Suisse) et le Musée Fabre (Montpellier, France), qui sera inaugurée à Munich en juillet prochain. Première exposition sur le sujet, Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons présentera des artistes canadiens majeurs qui, au tournant du XXe siècle, ont servi la cause de l'impressionnisme au Canada et l'ont fait connaître.

Organisée par le Musée des beaux-arts du Canada et conçue par Katerina Atanassova, conservatrice principale de l'art canadien, cette exposition sans précédent en dit autant sur le Canada lui-même que sur la créativité des impressionnistes canadiens, dont la plupart demeurent inconnus au-delà des frontières de leur pays natal. «?Il s'agit là d'un chapitre manquant dans l'histoire internationale de l'impressionnisme, qui nécessite d'être exploré et expliqué au public tant ici qu'à l'étranger, affirme Katerina Atanassova. Bien que les impressionnistes canadiens bénéficient d'une reconnaissance sur la scène artistique canadienne pour leurs réalisations individuelles, leur contribution d'ensemble au mouvement n'a pas encore été véritablement mise en contexte. L'exposition vise à combler cette lacune.?»

Alors qu'ils séjournaient en France, au cours de leurs études et de leurs voyages à travers l'Europe, les peintres Canadiens ont emboîté le pas aux impressionnistes - dont Monet, Renoir et Pissarro - pour s'employer ensuite à saisir la fugacité de l'instant à travers une approche qui leur était propre. À leur retour au Canada, ils ont développé de nouvelles formes d'impressionnisme inspirées des paysages et de la lumière incomparables du Nord.

Les oeuvres de cette exposition sont regroupées en sept sections retraçant le parcours des artistes canadiens depuis leur initiation à l'impressionnisme auprès des peintres de l'École de Barbizon jusqu'à leur réinterprétation du mouvement. Les thématiques abordées sont les suivantes : Sur le chemin de l'impressionnisme : les artistes canadiens à l'étranger?; Impressions de la France : les Canadiens à la campagne ; Les artistes canadiens au bord de l'eau?; Jeunesse et lumière : reflets de l'enfance?; Passe-temps paisibles : moments de détente au féminin ; Revenir en terre natale : le retour des impressionnistes canadiens et Peindre le Canada : de l'impressionnisme au modernisme.

L'exposition présente également l'oeuvre pionnière de femmes peintres de premier plan, parmi lesquelles Mary Bell Eastlake, Emily Carr, Prudence Howard et Sophie Pemberton. Une section est aussi entièrement consacrée à la représentation des femmes dans leurs moments d'oisiveté. «?Ce thème avait la faveur de nombreux artistes canadiens qui mettaient en oeuvre des stratégies impressionnistes pour révéler l'intemporalité et l'universalité du sujet féminin, tout en cherchant à rendre la qualité de la lumière et l'atmosphère de leur cadre de vie, a ajouté Mme Atanassova. Qu'elles soient peintes dans leur intérieur domestique, comme dans Le divan de chintz d'Helen McNicoll ou à l'extérieur, comme dans Les tricoteuses de H. Mabel May, leurs représentations constituent autant de manières d'interpréter une existence en harmonie avec la nature.

Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons, qui couvre près de cinq décennies, regroupe approximativement 120 peintures de quelque 35 artistes canadiens, qui proviennent de collections renommées du Canada et d'ailleurs, tant publiques que privées. «?Nous sommes profondément reconnaissants aux nombreux collectionneurs et institutions de tout le pays qui ont accepté de se séparer de certaines de leurs oeuvres parmi les plus appréciées » a indiqué Anne Eschapasse, codirectrice générale intérimaire, et sous-directrice des expositions et du rayonnement du Musée. « Ce projet constitue un remarquable effort collectif pour faire connaître l'art canadien à un nouveau public en Europe. Il s'agit de la première exposition de cette envergure jamais présentée en Allemagne, en Suisse et en France.?»

Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons (Canada and Impressionism : New Horizons/In einem neuen Licht: Kanada und der Impressionismus) sera présentée dans trois musées européens : à la Kunsthalle München à Munich, en Allemagne, du 19 juillet au 17 novembre 2019, à la Fondation de l'Hermitage à Lausanne, en Suisse, du 24 janvier au 24 mai 2020 et au Musée Fabre à Montpellier, en France, du 13 juin au 27 septembre 2020. Pour sa présentation au Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa, à l'automne 2020, l'exposition s'enrichira d'une sélection de documents d'archives, de photographies, d'oeuvres sur papier et de sculptures.

Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons a été entièrement financée par une communauté de philanthropes canadiens dévoués dont la passion, alliée à une fine connaissance de l'art canadien et à un engagement en faveur de la recherche est une source d'inspiration?», a souligné Karen Colby-Stothart, chef de la direction de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada. L'exposition est présentée grâce à l'exceptionnelle générosité de l'un de nos principaux partenaires, la Fondation A.K. Prakash. La tournée internationale en Allemagne, en Suisse et en France a été rendue possible grâce à la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada et à ses donateurs, notamment la Fondation de la famille Lassonde, la Fondation de la famille Donald R. Sobey et les Mécènes distingués du Musée des beaux-arts du Canada, une famille pancanadienne de philanthropes visionnaires qui appuient des projets porteurs et des partenariats innovants.

La Fondation du Musée des beaux-arts du Canada reconnaît également la contribution de la maison de vente aux enchères Heffel, de la Masters Gallery, de Kanta Marwah et de Michael et Renae Tims, de même que celle de plusieurs donateurs individuels qui participent avec passion et enthousiasme à l'avancement des connaissances relatives à l'art canadien, au Canada et à l'étranger.

Suivez #CanImpress pour des mises à jour.

Inauguration de l'exposition

L'exposition ouvrira ses portes au public le vendredi 19 juillet 2019 à la Kunsthalle München à Munich, en Allemagne.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite la plus importante collection d'oeuvres d'art canadien ancien et actuel au monde. Il rassemble en outre la plus prestigieuse collection d'art européen du XIVe au XXIe siècle au Canada, de même que d'importantes oeuvres d'art américain, asiatique et indigène, et des collections internationales réputées d'estampes, de dessins et de photographies. En 2015, le Musée des beaux-arts du Canada a établi l'Institut canadien de la photographie, un centre mondial de recherche multidisciplinaire consacré à l'étude de l'histoire, de l'évolution et de l'avenir de la photographie. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé sur la scène culturelle canadienne depuis plus d'un siècle. L'une de ses principales missions consiste à accroître l'accès à l'excellence en matière d'oeuvres d'art pour tous les Canadiens. Pour plus d'information, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter , Facebook , YouTube et Instagram .

À propos de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada

La Fondation du Musée des beaux-arts du Canada se consacre à soutenir le Musée des beaux-arts du Canada dans la réalisation de son mandat. En favorisant de solides partenariats philanthropiques, la Fondation assure au Musée l'appui financier additionnel dont il a besoin pour remplir son rôle de chef de file auprès de la communauté des arts visuels, au pays et à l'international. Ensemble, la philanthropie privée et le soutien du public permettent au MBAC de préserver la richesse des arts visuels au Canada et de l'interpréter. La Fondation accepte les dons immédiats et différés pour les projets spéciaux et les fonds de dotation. Pour de plus amples renseignements sur la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada, veuillez visiter https://www.beaux-arts.ca/adhesions-dons/la-fondation-du-mbac.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Communiqué envoyé le 28 mars 2019 à 15:30 et diffusé par :