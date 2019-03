L'Association canadienne du propane : Il n'est jamais trop tôt pour mettre en place un plan d'intervention en cas d'inondation





OTTAWA, 28 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La plupart des Canadiens ont eu droit à un long hiver marqué par d'abondantes précipitations. Bon nombre d'entre eux sont prêts pour l'arrivée des beaux jours et des températures plus chaudes, qui feront bientôt fondre rapidement le couvert de neige. S'il est encore trop tôt pour savoir si des inondations de printemps se produiront, il n'est cependant pas trop tôt pour mettre en place un plan d'intervention en cas d'inondation.



L'Association canadienne du propane (ACP) ainsi que les fournisseurs de propane invitent les citoyens à réfléchir aux meilleurs moyens de se protéger, eux et leur propriété, en cas d'inondation. « Qu'elles soient causées par de fortes pluies, le dégel printanier ou d'autres situations, les inondations peuvent prendre de court les utilisateurs de propane mal préparés, estime Nathalie St-Pierre, présidente et directrice-générale de l'ACP. Mais il existe certaines mesures de sécurité simples que les résidants peuvent prendre pour s'assurer de faire face à toute éventualité et protéger leur maison et leur famille. »

Les Conseils de sécurité en cas d'inondation de l'ACP peuvent aider les Canadiens à prendre des mesures concrètes afin d'être prêts si jamais un avertissement de crue est émis. Le propane est l'un des combustibles les plus sûrs qui soient ? il n'est pas toxique et se dissipe rapidement lorsqu'il est relâché accidentellement ?, mais il faut toujours être prudent en cas d'inondation. Une inondation peut avoir de graves conséquences sur la structure d'une maison ; il est donc important de prendre des précautions et de suivre les mesures de sécurité élémentaires que propose l'ACP.



Parmi les étapes essentielles à suivre pour être fin prêt à faire face à une situation critique, citons la nécessité de fixer les réservoirs de propane au sol, car ceux-ci ? même pleins ? flottent. Sachez également comment et où couper l'alimentation en gaz des réservoirs et des appareils fonctionnant au propane. Assurez-vous par ailleurs que les membres de votre famille soient capables de reconnaître l'odeur du propane ? laquelle ressemble à celle des oeufs pourris ou de la moufette.

Enfin, il est important de conserver une bonne quantité de propane en réserve dans son réservoir, car une inondation peut interrompre les livraisons. Consultez votre fournisseur de propane local pour obtenir des conseils supplémentaires et en savoir davantage sur les procédures en cas d'inondation.

« Chacun a un rôle à jouer dans ce type de préparation. Être prêt signifie avoir les connaissances et l'équipement nécessaires pour mieux réagir dans des situations difficiles. Nous invitons donc les Canadiens à prendre des mesures sans tarder et à être prêts afin de pouvoir veiller à leur sécurité ainsi qu'à celle de leur famille si jamais des inondations devaient se produire », conclut Mme St-Pierre.

Pour prendre connaissance de la liste complète des conseils de sécurité en cas d'inondation, veuillez consulter la brochure d'information Conseils de sécurité en cas d'inondation pour les utilisateurs de propane, ci-jointe, ou visiter le site www.propane.ca .

Forte de plus de 400 membres, l'Association canadienne du propane (ACP) représente à l'échelle nationale une industrie de plusieurs milliards de dollars qui est en plein essor et qui emploie des dizaines de milliers de Canadiens. Notre mission est de promouvoir une industrie du propane à la fois sécuritaire et prospère, qui joue un rôle décisif dans le secteur énergétique canadien. Pour y parvenir, nous défendons le propane et l'industrie du propane au Canada, et plaidons en faveur de l'adoption de pratiques exemplaires, de la sécurité et d'environnements favorables aux affaires par le biais d'efforts de représentation, de programmes de formation et de mesures d'urgence.

