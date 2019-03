Absolut Elyx dévoile un nouveau design élégant de bouteille





La refonte de la bouteille d'Absolut Elyx représente l'évolution dans le luxe tonifiant

STOCKHOLM, 28 mars 2019 /CNW/ - Absolut Elyx marque cette année une évolution fascinante avec le dévoilement d'un nouveau design de bouteille éclatant. Pionnière dans la poursuite de la perfection et du savoir-faire, la nouvelle bouteille Absolut Elyx, symbole réaffirmé du luxe tonifiant, vante un profil encore plus audacieux qui, en se démarquant au rayon, en fait une plateforme robuste et éloquente pour la communication narration en faveur d'une marque.

Réalisée de manière experte par Stranger & Stranger, société de design londonienne, la nouvelle bouteille d'Absolut Elyx jouit d'une silhouette intemporelle aux reflets opulents. Par son design, la bouteille, fabriquée à partir de verre recyclé à plus de 40 %, honore l'artisanat du cuivre d'époque, ses lettres de noblesse, au coeur de la création d'Absolut Elyx, grâce à une forme plus épurée, plus lustrée et plus élégante qui se démarque de la foule.

« Avec Absolut Elyx, nous nous efforçons toujours de défier les conventions habituelles qui entourent la vodka de luxe en créant un profil gustatif expressément ludique, luxueux et éclectique. Nous sommes ravis de nous être associés à Stranger & Stranger, qui comprend vraiment l'ADN de notre marque et qui a produit une oeuvre d'art qui incarne l'esprit du style de vie Absolut Elyx », a déclaré Miranda Dickson, directrice mondiale de la marque Absolut Elyx.

Dans le même registre, Rowan Miller, directeur du design chez Stranger & Stranger, a expliqué : « Notre vision était de célébrer le rôle particulier que joue le cuivre dans le processus de distillation, et ce, d'une manière qui conforte la réputation mondiale de la marque pour son panache élevé. La bouteille à facettes rend hommage à l'alambic à colonne en cuivre d'époque qui remonte à 1921 et donne à la bouteille une lueur luminescente. »

Alors que la bouteille Absolut Elyx a évolué, la vodka, elle, reste intacte. Disponible sur plus de 70 marchés dans le monde, Absolut Elyx est l'expression luxueuse et artisanale de la vodka Absolut. À 42,3 % d'alcool par volume (ABV), Absolut Elyx est produite, chaque goutte, du grain à la bouteille, à partir du blé provenant d'une seule exploitation d'Åhus, en Suède, dans un rayon de 24 kilomètres, avec l'alambic en cuivre d'époque de la marque.

La nouvelle bouteille Absolut Elyx est disponible dans le monde entier au printemps/été 2019.

